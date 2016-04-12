德意志银行联席执行长忧心中国银行业对欧洲银行业的威胁

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透柏林4月11日 - 德意志银行<DBKGn,DE>联席执行长费辰(Juergen Fitschen)就中国银行业者对欧洲银行构成的威胁表示忧心。他表示，欧洲银行业在与美国同业的竞争中已经显得吃力。
“我可以毫不掩饰地说，我非常担心欧洲银行不但仍然无法追上美国同业的脚步，也面临来自其他方面的威胁，”费辰周一在德国银行业联盟于柏林举行的活动中表示。
“特别是来自中国的市场，其市场规模为当地银行提供了诸多选项，而这是我们所没有的，”他表示。
德国财政部长朔伊布勒也在同一场合表示，银行与储蓄银行业业务模式的压力正在升高，受到低利率与金融科技企业的新金融技术影响。
“在欧洲、也包括德国，我们仍在找寻可持续、具备竞争力且切实可行的业务模式，”他表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。