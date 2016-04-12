德意志银行联席执行长忧心中国银行业对欧洲银行业的威胁

路透柏林4月11日 - 德意志银行<DBKGn,DE>联席执行长费辰(Juergen Fitschen)就中国银行业者对欧洲银行构成的威胁表示忧心。他表示，欧洲银行业在与美国同业的竞争中已经显得吃力。

“我可以毫不掩饰地说，我非常担心欧洲银行不但仍然无法追上美国同业的脚步，也面临来自其他方面的威胁，”费辰周一在德国银行业联盟于柏林举行的活动中表示。

“特别是来自中国的市场，其市场规模为当地银行提供了诸多选项，而这是我们所没有的，”他表示。

德国财政部长朔伊布勒也在同一场合表示，银行与储蓄银行业业务模式的压力正在升高，受到低利率与金融科技企业的新金融技术影响。

“在欧洲、也包括德国，我们仍在找寻可持续、具备竞争力且切实可行的业务模式，”他表示。(完)