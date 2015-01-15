独家：德银零售业务考虑上市 并吸引国外银行加入--消息人士

路透法兰克福1月14日 - 熟知相关计划的人士表示，如果强迫银行业者剥离高风险交易活动的措施获得议会通过，则德意志银行考虑把整个零售部门分拆出去并上市。

消息人士表示，按此计划，德意志银行将保留投资银行和资产管理业务；同时逐步将零售业务上市，以期与愿意在竞争激烈的德国消费银行市场打拼的国外伙伴合作。

德意志银行表示，“我们向来非常透明，表示未来一年将评估并更新策略。随便揣测出售业务是不负责任的。”

消息人士表示，分拆考量纯属理论阶段，为监管机构万一对银行业者业务范围强加限制预做准备。

消息人士并称，零售业务如果上市，将为与大型国外伙伴开展合作创造可能性。

该消息人士不愿具名，因未获授权对媒体发言。

德意志银行在1月稍早的战略评估中表示，其将检视业务线和获利目标。该行并不排除出售旗下的Postbank-branded零售部门。该部门是德意志银行自2008年起逐步买进。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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