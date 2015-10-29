德意志银行将裁员1.5万人以提高利润

路透法兰克福10月29日 - 德意志银行(DBKGn.DE)周四宣布，将裁员15,000人，因新任首席执行官(CEO)John Cryan采取措施提高利润。该行是德国最大的银行。

德意志银行称，将裁减9,000个全职岗位，以及6,000个外包岗位。

此外，该行还计划在未来两年处置成本基数为40亿欧元(43.7亿美元)的资产和20,000个岗位。

了解情况的人士上月向路透表示，该行计划裁员约23,000个岗位，大约占员工总数的四分之一。这次裁员主要涉及技术部门，并将通过剥离PostBankDPBGn.DE业务来实现。(完)