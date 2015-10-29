德意志银行将裁员1.5万人以提高利润

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透法兰克福10月29日 - 德意志银行(DBKGn.DE)周四宣布，将裁员15,000人，因新任首席执行官(CEO)John Cryan采取措施提高利润。该行是德国最大的银行。
德意志银行称，将裁减9,000个全职岗位，以及6,000个外包岗位。
此外，该行还计划在未来两年处置成本基数为40亿欧元(43.7亿美元)的资产和20,000个岗位。
了解情况的人士上月向路透表示，该行计划裁员约23,000个岗位，大约占员工总数的四分之一。这次裁员主要涉及技术部门，并将通过剥离PostBankDPBGn.DE业务来实现。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。