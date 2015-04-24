综述：德银因操纵利率被罚25亿美元 创天价罚单纪录

路透伦敦/纽约4月23日 - 美国与英国当局对德国最大银行--德意志银行(DBKGn.DE)罚款25亿美元，指控其妨碍监管，并命令其解雇七名员工。这是指标利率操纵案调查过程中达成的第八宗全球和解。

这场调查已持续了七年，对象包括全球一些最大的金融机构。加上德银的罚金，总罚款额达到了大约85亿美元，21人面临刑事指控。德银的这笔25亿美元罚款为此项调查开展以来开出的最高罚单。

监管者批评德银“文化挫败”，严厉指责该行高管误导了监管者，没有坦诚且积极地配合，拖延了调查进程。

对于德银参与操纵利率一事，美国监管机构对其罚款21.2亿美元，英国判罚3.4亿美元。该行的违规行为从2003年左右持续到2010年，参与操纵了伦敦银行间拆放款利率(Libor)等指标利率。Libor被用于全球数百万亿美元计的贷款与合约的定价。

作为和解协议的一部分，德意志银行伦敦分支承认刑事网络欺诈行为，其母公司达成暂缓起诉协议，以便完成美国网络欺诈和反垄断指控一事的和解。美国当局表示，将就此安排独立监察员。

**解雇员工**

纽约的银行业监督人员Benjamin Lawsky命令该银行采取措施，解雇伦敦的六位雇员，其中包括一位总经理、四位主管和一位副总裁，此外还有法兰克福一位副总裁。

英国金融市场行为监管局(FCA)称，此事主要发生在伦敦，法兰克福、东京和纽约也有涉及，至少29位德意志银行雇员卷入其中，其中包括管理人员、交易员和数据提交者。

FCA还指控银行高层员工行为轻率，错误宣称监管该行的德国金融监管局(BaFin)阻止其与英国监管机构共享一份重要报告。

调查期间，该行还误毁482份电话录音记录，在是否还留存其它记录的问题上也没有提供准确信息。

“德意志银行违规的严重性以及持续时间之长，让这宗案子非常引人关注--这在今日罚款的规模上也有所反映，”FCA执行与市场监管部门代理主管Georgina Philippou称。

德银联合执行长Juergen Fitschen和Anshu Jain称，没有发现银行管理董事会现任及前任成员参与或知晓上述不当行为。他们在声明中称，“我们对这件事深感遗憾，但很高兴事情已得到解决。”

德银的和解金额，远远超过瑞银UBSG.VX2012年支付的15亿美元罚金。瑞银两位前任交易员受到刑事指控，而且瑞银的日本业务部门对于美国的通信欺诈指控认罪。

欧盟议员3月表态支持起草欧盟法律，第一次引入对Libor和汇率指数等“具有系统重要性的基准指标”的直接监管。

同时，英国已经采取一项法律，要求Libor由满足一系列资格的第三方管理者编制，违法操纵者将面临七年监禁。

英国金融市场行为监管局(FCA)2012年表示，预计将与金融机构就利率操纵指控达成八起跨大西洋的和解。但是FCA周四表示，调查仍在进行。(完)

(编译 张涛/李爽/王丽鑫/杜明霞；审校 许娜/郑茵/张若琪)

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