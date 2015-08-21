德意志银行将辞任伦敦贵金属场外交易清算行会员--消息

路透伦敦8月20日 - 两位知情业内消息人士周四称，德意志银行(DBKGn.DE)将辞去伦敦金银场外业务清算行会员，就此淡出大宗商品交易。

如此一来，伦敦金银每日交易清算行将只剩下五家，他们分别是：巴克莱(BARC.L)、汇丰(HSBA.L)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSG.VX。

“德意志银行将辞去伦敦贵金属清算公司(LPMCL)的持股成员身分，”消息人士说。

德意志银行拒绝置评。

德意志银行是LPMCL的创始会员之一。LPMCL成立于2001年，旨在发展电子撮合交易系统来取代电话或传真交易。

一位业界消息人士称，“德意志银行已告知LPMCL及其他清算所，其将退出，有几家企业对这个空缺感兴趣，”

另一位银行业消息人士称，当“德意志银行在关闭贵金属交易业务时，它向市场(其他银行)拱手相让自己的客户群和其他服务。”

但这位消息人士补充称，由于其他银行也在退出大宗商品交易，以削减成本并降低监管负担，德意志银行“很难找到接手人”。

但第一位银行业消息人士称，“有另一家银行--渣打，未来几个月可能将成为金银清算行会员。”

渣打(STAN.L)拒绝发表评论。(完)

(编译 李婷仪/于春红; 审校 白云)

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