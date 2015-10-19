德意志银行重整业务 高层主管换血

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透法兰克福10月18日 - 德意志银行(DBKGn.DE)新任执行长克莱恩(John Cryan)推动最“根本的”的整顿，该行正重整旗下业务，将投资银行一分为二，并与一些一流银行家分道扬镳。
克莱恩改革德意志银行的压力愈来愈大，因一连串丑闻的高昂讼诉费用，以及亚洲市场崩跌的后续余波使其价值远低于瑞银UBSG.VX及瑞士信贷CSGN.VX等对手。瑞士信贷已展开重组。
德意志银行宣布第三季税前亏损为创纪录的60亿欧元(68.1亿美元)，并警告有可能减少派息。
该行旗下财富管理业务主管Michele Faissola将在过渡期后离职，由前贝莱德(Blackrock)主管Quintin Price接任。
Stephan Leithner、Stefan Krause及Henry Ritchotte也将辞去管理委员会职务。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。