独家：德意志银行预计最快本周宣布重组后的投行管理层--消息

路透纽约/伦敦11月10日 - 消息人士告诉路透，德国最大银行--德意志银行(DBKGn.DE)最快本周可能宣布其投资银行的新管理层架构，这是该行首席执行官(CEO)克莱恩(John Cryan)整改计划的一部分。

在股东要求改革的压力与日俱增的情况下，德意志银行10月宣布，将把投资银行一分为二，一部分侧重于公司和投资银行业务，包括传统的并购和其他咨询业务；另一部分侧重于销售和交易。该行在华尔街占有重要地位。

公司和交易业务被整合并入公司和投资银行部门(CIB)，由现任投资银行联席主管Jeff Urwin领导。

Jeff Urwin是英国人，是德意志银行2月从摩根大通挖来的。他在2008年摩根大通收购贝尔斯登时加入该行，此后担任全球银行部门的联席主管。

“他在进行重组，预计很快会公布管理层成员，”其中一名消息人士称。

“他们已经完成高层的任命，所以现在需要为CIB及市场部门任命管理层。”

消息人士称，配合这波大幅整顿，这两个部门都预定即将宣布管理层名单。两名消息人士指出，可能最快本周宣布。

由于细节尚未公开，消息人士要求不具名。德意志银行一名发言人拒绝置评。

其中一个重要职位是全球并购业务负责人，自从前任负责人Henrik Aslaksen在6月底离开后，这个位子一直未补。消息人士指出，德意志银行聘用一家外部公司，负责遴选过程。

两名知情人士在11月2日表示，德意志银行已经将高盛的Alasdair Warren挖角进来，担任欧洲、中东及非洲CIB部门新负责人。

销售及交易业务将组成一个新部门，名为“全球市场”，将由现任股票业务负责人Garth Richie领军。(完)