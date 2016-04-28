德意志银行第一季净利锐减58% 因投行业务低迷

路透法兰克福4月28日 - 德意志银行(DBKGn.DE)第一季净利锐减58%，因投行部门大幅放缓，且该行仍因过去丑闻的法律成本而持续付出代价。

德意志银行公布第一季净利为2.36亿欧元(2.6746亿美元)，低于上年同期的净利5.59亿欧元。但好于分析师预估的净损2.49亿欧元。

“2016年将是我们重组努力的高峰。”执行长克莱恩(John Cryan)在声明稿称。(完)