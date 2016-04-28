德意志银行第一季净利锐减58% 因投行业务低迷

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福4月28日 - 德意志银行(DBKGn.DE)第一季净利锐减58%，因投行部门大幅放缓，且该行仍因过去丑闻的法律成本而持续付出代价。
德意志银行公布第一季净利为2.36亿欧元(2.6746亿美元)，低于上年同期的净利5.59亿欧元。但好于分析师预估的净损2.49亿欧元。
“2016年将是我们重组努力的高峰。”执行长克莱恩(John Cryan)在声明稿称。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。