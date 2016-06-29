德意志银行和西班牙桑坦德银行美国分支未能通过美联储压力测试

路透纽约/华盛顿6月29日 - 德意志银行(DBKGn.DE)和西班牙桑坦德银行(SAN.MC)的美国分行周三再一次没能通过美国联邦储备委员会(FED/美联储)的压力测试，因其资本规划程序存在“广泛和重大弱点”。

美联储给予摩根士丹利(MS.N)有条件通过，称该行还需要解决资本规划程序中的弱点问题。摩根士丹利可以在12月29日前再次提交资本规划以获得批准。

周三宣布的压力测试结果(也被称为CCAR)格外重要，因这将决定美国大型银行能够为派息、股票回购、收购和投资预留多少资金。

绝大部分参加测试的银行得以通过，包括部分过去存在困难的银行，如花旗(C.N)、美国银行(BAC.N)、Ally Financial(ALLY.N)、摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)和富国银行(WFC.N)都通过了测试。

周三晚些时候，许多通过测试的银行将对外发布派息和股票回购计划声明。

自2012年美联储开始实施此测试以来，每年都至少有一家银行的资本规划无法通过批准。(完)