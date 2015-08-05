美国司法部调查德银数十亿美元涉嫌洗钱交易--消息人士

路透8月4日 - 据熟悉情况的消息人士周二告知路透，美国司法部正在就德意志银行(DBKGn.DE)代表俄罗斯客户进行的数十亿美元交易展开调查。

该消息人士称，美国司法部官员要求德银提供相关交易的信息，因为这些交易涉及到美元的使用。

德银拒绝置评。该行曾在第二季财务报告中表示，正在调查该行客户在伦敦和莫斯科相互抵消的股本交易，并称这些交易的规模“相当大”。

此份财季报告还表示，德银已将相关调查知会德国、俄罗斯、英国以及美国的金融监管及执法部门，并已针对6月初曝出的这起案件中某一些人采取纪律措施。

据一位知情消息人士告诉路透，上个月，纽约州金融局要求德银提供其部分俄罗斯客户涉嫌洗钱交易的详细信息，这些交易的总规模可能超过60亿美元。

彭博周一引述知情人士报导称，美国司法部正在调查所谓的镜像交易，即德银的俄罗斯客户以卢布买入股票，然后通过在伦敦市场的同步交易，以美元买入同样的股票，这样便在未通知监管当局的情况下将资金转移出俄罗斯。(完)

(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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