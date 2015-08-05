美国司法部调查德银数十亿美元涉嫌洗钱交易--消息人士

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月4日 - 据熟悉情况的消息人士周二告知路透，美国司法部正在就德意志银行(DBKGn.DE)代表俄罗斯客户进行的数十亿美元交易展开调查。
该消息人士称，美国司法部官员要求德银提供相关交易的信息，因为这些交易涉及到美元的使用。
德银拒绝置评。该行曾在第二季财务报告中表示，正在调查该行客户在伦敦和莫斯科相互抵消的股本交易，并称这些交易的规模“相当大”。
此份财季报告还表示，德银已将相关调查知会德国、俄罗斯、英国以及美国的金融监管及执法部门，并已针对6月初曝出的这起案件中某一些人采取纪律措施。
据一位知情消息人士告诉路透，上个月，纽约州金融局要求德银提供其部分俄罗斯客户涉嫌洗钱交易的详细信息，这些交易的总规模可能超过60亿美元。
彭博周一引述知情人士报导称，美国司法部正在调查所谓的镜像交易，即德银的俄罗斯客户以卢布买入股票，然后通过在伦敦市场的同步交易，以美元买入同样的股票，这样便在未通知监管当局的情况下将资金转移出俄罗斯。(完)
(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。