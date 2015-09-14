独家：德意志银行将裁员四分之一--消息

路透法兰克福9月14日 - 金融业的消息人士表示，德意志银行(DBKGn.DE)计划裁员约23,000个岗位，大约占员工总数的四分之一。这次裁员主要涉及技术部门，并将通过剥离PostBankDPBGn.DE业务来实现。

根据新任首席执行官John Cryan敲定的重组方案，这将使集团的全职员工数降至7.5万左右。Cryan在7月上任时做出削减成本的承诺。

Cryan周末向监事会递交了裁员计划的初步细节。

该行的新闻发言人拒绝就此置评。

目前德意志银行正在考虑在技术部门和所谓的后台部门进行裁员。一位金融业消息人士称，该部门2万个岗位中的相当一部分数量将被裁掉。(完)

(编译/审校 李春喜/王洋)

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