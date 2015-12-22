德意志银行俄罗斯客户可疑交易规模达100亿美元--消息

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透法兰克福12月22日 - 消息人士周二透露，部分俄罗斯客户借助德意志银行(DBKGn.DE)进行洗钱的规模可能超出先前预期。
消息人士称，该行已发现总共100亿美元可疑交易，包括今年稍早发现的60亿美元所谓“镜子交易”，并称该行9月已通报了国际监管机构。
所谓的镜子交易可能让俄罗斯客户得以躲避监管，将资金进行跨国转移，此举可能会违反西方对俄罗斯的制裁规定。
德意志银行拒绝就交易规模置评，称正在调查莫斯科和伦敦的证券交易，并称受审查的交易规模“巨大”。
镜子交易涉及德意志银行客户用卢布买入股票，不久后即以外币卖出。(完)
(翻译 张荻； 审校 于春红)
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路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
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