德意志银行欲关闭90%的俄罗斯业务--消息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济稳步成长或推升利率及美元汇率
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透法兰克福/莫斯科9月14日 - 据两位知情人士周一对路透表示，德意志银行(DBKGn.DE)已决定要结束在俄罗斯的营运，只保留交易银行业务。
这使得俄罗斯成为德意志银行第一个“被牺牲掉”的国家，该银行计划要将全球分布集中到地区，虽已宣布要关闭在一些国家的业务，但尚未具体到哪国。
德意志银行发言人谢绝置评。
一不愿具名的消息人士称，德意志银行很有可能会结束掉在俄罗斯90%的业务，只保留同全球性交易银行业务(GTB)相关的业务。
第二位消息人士称，已经决定在俄罗斯只保留GTB业务。
德意志银行在周末时表示，旗下在俄罗斯业务的董事长Joerg Bongartz，将离开莫斯科前往德国。
他离去之际，正值德银与美国司法部调查有关高层员工受贿指控、以及涉及莫斯科办公室的可疑股票交易。
第一位消息人士称，美国联邦调查局(FBI)正在调查这些交易，与此同时还有其它一些调查正在进行。
德银方面表示，Bongartz的离开与这些股票交易调查并无关联，称这只是长期计划中的一项提拔。
Bongartz自2006年以来一直主管德银俄罗斯分行，如今将调往法兰克福主要负责中欧和东欧的业务。
路透先前曾报导，德银的目标是将全球性策略转变为多地区发展，重点扩大亚洲、北美和欧洲业务，同时退出俄罗斯。(完)
(编译 孙茉莉/郑茵；审校 王丽鑫/徐文焰)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”