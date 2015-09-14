德意志银行欲关闭90%的俄罗斯业务--消息

路透法兰克福/莫斯科9月14日 - 据两位知情人士周一对路透表示，德意志银行(DBKGn.DE)已决定要结束在俄罗斯的营运，只保留交易银行业务。

这使得俄罗斯成为德意志银行第一个“被牺牲掉”的国家，该银行计划要将全球分布集中到地区，虽已宣布要关闭在一些国家的业务，但尚未具体到哪国。

德意志银行发言人谢绝置评。

一不愿具名的消息人士称，德意志银行很有可能会结束掉在俄罗斯90%的业务，只保留同全球性交易银行业务(GTB)相关的业务。

第二位消息人士称，已经决定在俄罗斯只保留GTB业务。

德意志银行在周末时表示，旗下在俄罗斯业务的董事长Joerg Bongartz，将离开莫斯科前往德国。

他离去之际，正值德银与美国司法部调查有关高层员工受贿指控、以及涉及莫斯科办公室的可疑股票交易。

第一位消息人士称，美国联邦调查局(FBI)正在调查这些交易，与此同时还有其它一些调查正在进行。

德银方面表示，Bongartz的离开与这些股票交易调查并无关联，称这只是长期计划中的一项提拔。

Bongartz自2006年以来一直主管德银俄罗斯分行，如今将调往法兰克福主要负责中欧和东欧的业务。

路透先前曾报导，德银的目标是将全球性策略转变为多地区发展，重点扩大亚洲、北美和欧洲业务，同时退出俄罗斯。(完)

(编译 孙茉莉/郑茵；审校 王丽鑫/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。