投资焦点：债信评级摇摇欲坠 压得新兴市场岌岌可危

图中为巴西雷亚尔和美元纸币。 REUTERS/Ricardo Moraes

路透伦敦9月11日 - 本周巴西主权债评等遭标准普尔调降至垃圾级，投资者担心政局纷乱以及经济成长疲弱，将会使其他一度富有活力的经济体也遭受评级调降的冲击。

就像巴西一样，俄罗斯及南非等新兴市场在约莫10年来，享有投资级评等的光环，如今却有沦为“坠落天使”之虞，债信评级从投资级重新掉落到垃圾级别。

落入垃圾级评等可能开启一波资金外逃风潮，因为某些高级别指数会自动将这些市场的债券剔除在外。这意谓着一些保守的基金，像主动型基金以及“追踪”指数的被动型基金，不再能买卖这类债券。

垃圾级评等也会推高本国企业和政府在国际市场上的债款成本，结果可能造成稳定性削弱。

继俄罗斯在今年稍早成为坠落天使后，巴西也正在步其后尘，土耳其和南非则可能是接下来被降评的对象。根据标普的资本模型Market Derived Signal，信用违约交换合约(credit default swaps)预示了会有一波新兴市场降评潮到来。

“鉴于评级机构近期对结构性问题的关注度超过其他任何方面，我们依然认为CDS利差定价将把降评预期考虑在内，尤其是南非和土耳其，”德国商业银行的Simon Quijano-Evans表示。

Quijano-Evans并称，在全球流动性浪潮开始消退之际，对政治层面和大宗商品市场的担忧日益加剧，“评级指标现在变得相当复杂”。

“哪一项给予更多的权重，债务还是外汇储备不足？因此我觉得他们更为侧重改革动力以及推进更多改革的可能性，这本质上可能是标普降评巴西的原因。”

面临降评威胁及评级展望负面的国家数量相对很少，并且评级机构强调，许多新兴市场的财政和货币安排较以往有了极大改善。

然而金融市场目前押注，可能丧失投资级评级的不仅仅是南非和土耳其，还有哥伦比亚、哈萨克斯坦和巴林。

尽管可能不会有投资级和垃圾级这样至关重要的差别，评级有可能被下调的其他国家包括中国、智利、马来西亚、墨西哥、印尼、泰国、以色列和沙特。

以俄罗斯为例，就能看出评级调降至垃圾级可能引发的后果--今年稍早，俄罗斯遭巴克莱整体债市指数(Barclays Global Aggregate bond index)剔除，投资损失价值估计达1,400亿美元。

摩根大通预计，继标普之后，巴西若再被穆迪或惠誉降至垃圾评级，则巴西企业与政府债券将被减持约200亿美元。

南非也被计入巴克莱的该项指数。

安盛投资管理(AXA Investment Managers)资深分析师Manolis Davradakis表示，在正常情况下，巴西遭到降级，对该指数的其他新兴市场有利。但这次，“进一步调降评级将促使投资新兴市场债券资金外流情况加剧，整体投资新兴市场资金将加速外流，”Davradakis表示。

**偿债意愿及能力？**

标普与穆迪的模型已反映2015年每桶油价平均为50-55美元，这对俄罗斯与海湾国家这类产油国而言，或有缓解作用。

目前最难量化的似乎是，政治问题或商品及汇市波动，可能对一国偿付债权人的'能力'或'意愿' 所造成的冲击。

贝莱德(Blackrock)编制的“主权风险指数”权重分配如下：财政空间(占总分数权重的40%)，还款意愿(30%)，外部融资状况(20%)，金融业健康状况(10%)。

在包含50个国家的总分排名表上，俄罗斯排在正中间，但就还款意愿而言，俄罗斯排在倒数第五位。就外部融资状况而言，中国排在第八位，但就还款意愿而言排倒数第八。

不过，各家评级机构对政局的重视程度不一。标普对这个因素的考评相对正式一些，而惠誉和穆迪更为宽松一些。

以前曾供职于标普主权评级团队的安本资产管理公司投资委员会委员Kevin Daly认为，对巴西评级的调降是一个体现各机构评级方法存在差异的例子。

“政治风险加剧导致国家的整体前景发生转变，这是你认为会发生问题的地方，”他说。

“在债务与GDP之比上升的情况下，当然可以这么认为，这种情况下，你可以说这个国家的还款能力下降了，但他们的还款意愿有变化吗？肯定没有。”(完)

(编译 戴素萍/王兴亚/陈宗琦/白云; 审校 郑茵/张若琪/龚芳/李婷仪)

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