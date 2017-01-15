DBRS调降意大利主权评级 银行业融资成本恐上升（更新版）

（新增意大利财政部评论）

路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。

DBRS原本已是唯一一家给予意大利A级评等的主要评等机构。DBRS表示，下调评等的决定是反映意大利能否通过改革存在不确定性、银行体系持续疲弱、及经济成长脆弱。

DBRS给予意大利BBB(高)评等的展望为稳定。

经过此次下调评等，当意大利银行业者以本国主权债作为担保品，从欧洲央行借款时，将必须支付更多费用。这也可能降低意大利债券对外国买家的吸引力。

标准普尔给予意大利的评等为BBB-，穆迪为BBB+，惠誉为Baa2。

一位要求不具名的意大利财政部消息人士认为DBRS降评的影响不大，称这可能对短天期公债收益率有一些影响，但“对我们举债成本不会有重大影响。”

DBRS去年8月将意大利评等列入可能调降的复评名单，理由包括12月宪改公投的相关政治不确定性、银行业压力、经济疲软及外部环境稳定性降低。

宪改公投结果对时任总理伦齐造成重挫，最后下台。

公投之后，DBRS表示，公投结果对意大利评等不利。

“新的过渡政府在通过额外措施的空间可能更少，限制了经济前景的向上潜力，”DBRS在周五的新闻稿表示。

“此外，尽管近期为支持银行业安排计划，但不良贷款(NPL)水位仍非常高，影响了银行业为支持经济扮演金融中介的能力。”(完)