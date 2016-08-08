DBRS将意大利列入观察名单 若降评恐提升该国融资成本

路透米兰8月6日 - 意大利银行业面临着未来融资成本上升的境地，此前DBRS将意大利的A级信用评级列入观察名单，称由于考虑到意大利秋季将就一系列宪法改革举行公投，带来不确定性。

一名发言人称，这一出人意料之举让意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)很是不快，他和意大利总理伦齐(Matteo Renzi)一样已表示，如果公投否决至关重要的新措施，那么政府将会辞职。

DBRS对意大利的评级为“A(低)”。在欧洲央行向银行提供贷款的过程中，银行需提供符合要求的抵押品。目前欧洲央行认可四家机构的评级，而DBRS是其中唯一一家维持意大利较高评级的机构。

这意味着一旦DBRS调降意大利评级，则该国银行业者使用公债作为抵押向欧洲央行借款的成本将上升。

意大利经济财政部周六表示，正考虑是否对DBRS的行动提出申诉。DBRS是在定期评级审核之外采取的这一举措。

像所有的审查过程一样，DBRS预计将需要约三个月的时间来作出决定。

“就算是真的发生了降评的情况，也不太可能调降多于一个级距，”DBRS说。但降低一个级距就将使意大利评级从A(低)降至BBB(高)，使其丧失最后一个A评级。

根据欧洲央行流动性贷款的抵押品资格规定，若评级被下调至BBB(高)，则意味着银行以10年期固息公债作为抵押品的扣减率将为13%，而非更高信用级别享受的5%。

如果DBRS确实将其对意大利的评级降至与同行一致，那么一向被视为意大利国内债券市场最大支持者的本国银行业者，将不得不减少购买本国公债，从而也推高政府的借款成本。(完)