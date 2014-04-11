版本:
中国
债券 | 2014年 4月 12日 星期六 02:19 BJT

标题新闻：DBRS确认意大利A(low)信贷评等以反映该国整顿财政的决心，评等展望维持负面

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐