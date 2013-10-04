版本:
中国
债券 | 2013年 10月 5日 星期六 02:10 BJT

标题新闻：评级机构DBRS称意大利政局不稳或导致其债务/GDP比推迟回稳，对意国评级构成风险

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐