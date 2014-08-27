独家：信评机构DBRS研究出售 私募业者有意竞标--消息

路透8月26日 - 据知情人士，私有的信用评级机构DBRS Ltd正在研究出售。

消息来源周二表示，DBRS业主Walter Schroeder已聘投资银行Perella Weinberg Partners LP负责竞拍事宜；有意竞标者包括一些私募股权投资公司。DBRS是目前70多岁的Schroeder在1976年成立的。

消息指出DBRS可能通过出售拿到数以亿美元计资金。其中一名消息人士表示，Schroeder遗产规划的策略替代方案正进行更广泛的研究，出售DBRS只是其中的一部分。

消息人士称，交易还不一定，且因出售过程事属机密，因此要求匿名。DBRS一发言人士拒绝置评；Perella Weinberg发言人则未回应置评的要求。

位于多伦多的DBRS是全球第四大信用评级机构，评定企业、地方政府和国家债信评级，以及商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)等结构性金融商品的评级。

标准普尔、穆迪和惠誉在信评市场上合计仍占超过95%的份额；与此同时，市占率2%的DBRS较侧重结构性金融商品、国家及金融机构的评级，不过对所有资产类别都提供评级。

DBRS现任执行长Daniel Curry之前曾担任穆迪高层。

Schroeder在2007年接受路透专访时表示，他经常收到想收购该公司的提议，但当时并无意出售。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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