独家：信评机构DBRS研究出售 私募业者有意竞标--消息

特朗普将颁布行政令检视美国海上油气钻探禁令
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周五将命令检视海上油气钻探禁区，以决定哪些区域可以重新开放。这是该政府扩大国内能源生产的最新举动。
路透8月26日 - 据知情人士，私有的信用评级机构DBRS Ltd正在研究出售。
消息来源周二表示，DBRS业主Walter Schroeder已聘投资银行Perella Weinberg Partners LP负责竞拍事宜；有意竞标者包括一些私募股权投资公司。DBRS是目前70多岁的Schroeder在1976年成立的。
消息指出DBRS可能通过出售拿到数以亿美元计资金。其中一名消息人士表示，Schroeder遗产规划的策略替代方案正进行更广泛的研究，出售DBRS只是其中的一部分。
消息人士称，交易还不一定，且因出售过程事属机密，因此要求匿名。DBRS一发言人士拒绝置评；Perella Weinberg发言人则未回应置评的要求。
位于多伦多的DBRS是全球第四大信用评级机构，评定企业、地方政府和国家债信评级，以及商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)等结构性金融商品的评级。
标准普尔、穆迪和惠誉在信评市场上合计仍占超过95%的份额；与此同时，市占率2%的DBRS较侧重结构性金融商品、国家及金融机构的评级，不过对所有资产类别都提供评级。
DBRS现任执行长Daniel Curry之前曾担任穆迪高层。
Schroeder在2007年接受路透专访时表示，他经常收到想收购该公司的提议，但当时并无意出售。(完)
(编译 张若琪 审校 王兴亚)
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