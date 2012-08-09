DBRS对西班牙和爱尔兰的评级高於欧洲央行关注的关键水准

亚洲股市上涨 美元受3月升息预期激励
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路透纽约8月8日电---西班牙和爱尔兰周三躲过一劫,加拿大评级机构DBRS没有将两国的债信评级调降至欧洲央行(ECB)关注的关键水准下方,若低於关键水准,欧洲央行将向用这些国家债券做抵押的银行收取额外费用.
DBRS将西班牙债信评级调降至A(低),并将爱尔兰评级维持在同样水准.DBRS成为欧洲央行参考的四大评级机构中,最後一家给予两个主权国A评级的机构.
若低於A评级,欧洲央行将向使用西班牙和爱尔兰债券做抵押的银行额外收取5%的费用.
"这显然符合欲支持整个欧元区的欧洲核心国家的利益."DBRS主权评级主管Fergus McCormick说.
"我们预计,他们如果不是对所有欧元区成员国,也会对多数成员国继续提供无限期支持.要不然这些债信评级会低得多,因为他们都承受着很大压力."
DBRS还将意大利评级从A(高)调降至A.由於惠誉对意大利的评级为"A-",因此DBRS的评级对避免欧洲央行收取惩罚性费用来说并非至关重要.
关於调降西班牙评级,DBRS列举出几个理由,包括经济前景趋於黯淡,导致预算赤字削减遇到困难.
至于爱尔兰,DBRS表示"有初步迹象显示该国局势稳定下来...消除财政失衡的工作取得进展,从经常帐连续两年实现盈余可看出国家的竞争力失而复得."(完)
--编译 白云;审校 隋芬
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