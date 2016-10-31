星展集团拟收购ANZ资产 扩大亚洲私人银行业务

路透悉尼/新加坡10月31日 - 新加坡星展集团(DBS Group)(DBSM.SI)计划收购澳新银行(ANZ)(ANZ.AX)在亚洲五个市场的财富管理和零售业务。这是星展集团大力扩展私人银行业务行动的一部分，也是澳新银行首次从亚洲市场大规模撤退。

这些在新加坡、香港、中国大陆、台湾和印尼的业务，将以大约1.1亿坡元(8,000万美元)出售。该交易凸显，较小的业者因为缺乏规模，正在被挤出私人银行领域。

“考虑到我们的竞争地位和回报情况，继续投资对于我们没有意义，”澳新银行执行长Shayne Elliott在声明中表示。

他还表示，澳新银行要想保持竞争力，此前就应该进一步投资发展分支网络和数字能力。

澳新银行是按市值排名的澳洲第三大银行。该行表示将在亚洲专注于机构银行业务。

Elliott在电话会议中对分析师表示，该行还将退出菲律宾、越南、柬埔寨和老挝的零售与财富资产业务。

星展集团零售银行业务及财富管理业务主管陈淑珊表示，这项交易将帮助该行巩固在亚洲地区的领先地位，指出该行最近已经跻身亚太地区银行业前五强之列。

星展银行及其竞争对手华侨银行(OCBC.SI)正在积极竞购西方银行待售的亚洲私人银行资产。

消息人士此前对路透表示，星展银行也在考虑竞购荷兰银行的亚洲私人银行业务。

澳新银行表示，将为此项出售计提2.65亿澳元亏损，其中包括资产减计；该行还补充道，此次出售料将令其一级资本充足率提高15-20个基点。前述亏损将计入当前会计年度上半年。(完)