星展、宝盛据信为巴克莱亚洲财富管理业务潜在买家--消息

路透新加坡/孟买12月18日 - 据熟悉情况的消息人士告诉路透，新加坡星展集团控股(DBSM.SI)和瑞士宝盛集团BAER.VX据信是巴克莱(Barclays) (BARC.L)旗下亚洲私人理财业务的潜在竞标方，该业务估值约6亿美元。

消息人士称，尽管正式出售流程尚未启动，但巴克莱正在权衡此项出售事宜。

星展集团将财富管理视为自身核心增长业务，热衷在该领域扩张，已于去年出资2.2亿美元收购法国兴业银行(SOGN.PA)的亚洲私人银行。

尽管巴克莱拒绝透露是否可能出售，但近期已有数家规模相对偏小的亚洲私人银行因为无法取得足够收益，来支付成本高昂的银行专员及越来越高的监管成本，不得已选择了被收购。

“我们正在进行细化分析，研究我们表现最佳的业务以及地区。由于我们拥有覆盖非常多地区的众多业务线，所以(此次细化分析)可能引发了一些传闻，”巴克莱驻新加坡的一位发言人称。

两位熟悉情况的消息人士称，一旦巴克莱开始标售，星展集团和瑞士宝盛集团将是最有可能的买家。出于讨论事宜的保密性，这些消息人士拒绝具名。

“巴克莱正就出售该业务进行软营销，”一位知情消息人士表示，并称瑞士银行业者也有意购买。

星展集团财富管理部门主管陈淑珊曾在今年6月告诉路透，该集团计划在不到三年时间内，将旗下私人银行资产规模扩大40%至1,000亿美元。

根据行业出版机构Private Banker International的一项调查，截至2014年，巴克莱在亚洲管理有360亿美元的私人银行资产，在亚洲排名第14位。星展集团排名第八。(完)