星展银行对中国子公司增资17亿元 支持中国业务继续布局

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月10日 - 新加坡最大银行--星展银行(DBSM.SI)旗下星展银行（中国）有限公司周一宣布，母行对其注资17亿元人民币，使其注册资本增至80亿元。
公司新闻稿称，这是星展银行继2012年首次增资星展中国之后的第二次增资，将为其中国业务的下一步布局提供充足的资金支持。
星展银行（中国）首席执行官葛甘牛表示：“星展中国稳步发展，在企业银行、贸易融资、现金管理、财资市场以及财富管理等领域都打下了坚实的基础，并保持了良好的资本充足率。此次从母行再获注资，将更好地支持我们开拓新的业务领域，获得进一步业务增长。”
他说，星展银行在新加坡、香港等发达金融市场都处于领先地位，星展中国将发挥这些海外优势，助力更多中国企业走出去，抓住‘一带一路’和中新第三个政府间合作项目等宏观战略机会，赢得市场先机。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。