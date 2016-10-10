星展银行对中国子公司增资17亿元 支持中国业务继续布局

路透上海10月10日 - 新加坡最大银行--星展银行(DBSM.SI)旗下星展银行（中国）有限公司周一宣布，母行对其注资17亿元人民币，使其注册资本增至80亿元。

公司新闻稿称，这是星展银行继2012年首次增资星展中国之后的第二次增资，将为其中国业务的下一步布局提供充足的资金支持。

星展银行（中国）首席执行官葛甘牛表示：“星展中国稳步发展，在企业银行、贸易融资、现金管理、财资市场以及财富管理等领域都打下了坚实的基础，并保持了良好的资本充足率。此次从母行再获注资，将更好地支持我们开拓新的业务领域，获得进一步业务增长。”

他说，星展银行在新加坡、香港等发达金融市场都处于领先地位，星展中国将发挥这些海外优势，助力更多中国企业走出去，抓住‘一带一路’和中新第三个政府间合作项目等宏观战略机会，赢得市场先机。（完）