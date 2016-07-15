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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 18:30 BJT

新加坡个股：星展银行将逐渐结束大宗商品衍生品交易业务

路透新加坡7月15日 - 新加坡最大银行--星展银行 周五表示，将在未来的六个月逐步结束大宗商品衍生品交易业务。

许多外国银行已经退出了大宗商品衍生品交易业务，因其资本密集且利润率处于压力之下。

“我们预计，大宗商品衍生品短期做市活动成本较高，难以维持，”星展银行发言人在一封电子邮件中说。

星展银行表示，其大宗商品衍生品团队共有11名员工，将向他们提供在银行内部其他岗位工作的机会。(完)

(编译 岂頔；审校 张涛)

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