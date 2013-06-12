企业并购：若只能收购40%股份，星展或重新考虑收购Danamon计划--报导

路透新加坡6月12日 - 据新加坡商业时报报导，星展集团控股 主席表示，若印尼只允许星展收购PT Bank Danamon 40%的股份，将重新考虑收购计划。

在印尼央行批准星展的收购计划但把星展持股上限定为40%之后，星展集团本月稍早延长从新加坡国有投资机构淡马锡控股收购67.4%的Bank Danamon股权的协议。

“若只能收购40%股份，经济性将会很成问题，因为无法与我们现有的印尼业务整合。”商业时报援引星展集团主席佘林发(Peter Seah)的话称。“需要重新评估这起交易的经济性。”

星展集团2012年曾出价72亿美元收购整个Danamon银行，该行是印尼的第六大银行。(完)