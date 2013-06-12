企业并购：若只能收购40%股份，星展或重新考虑收购Danamon计划--报导

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透新加坡6月12日 - 据新加坡商业时报报导，星展集团控股 主席表示，若印尼只允许星展收购PT Bank Danamon 40%的股份，将重新考虑收购计划。
在印尼央行批准星展的收购计划但把星展持股上限定为40%之后，星展集团本月稍早延长从新加坡国有投资机构淡马锡控股收购67.4%的Bank Danamon股权的协议。
“若只能收购40%股份，经济性将会很成问题，因为无法与我们现有的印尼业务整合。”商业时报援引星展集团主席佘林发(Peter Seah)的话称。“需要重新评估这起交易的经济性。”
星展集团2012年曾出价72亿美元收购整个Danamon银行，该行是印尼的第六大银行。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。