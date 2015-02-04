友邦保险和保诚集团竞相争取星展银行的分销协议--消息

路透香港2月4日 - 熟悉情况的人士表示，在星展银行(DBSM.SI)价值15亿美元左右的银行分销协议中，友邦保险(1299.HK)、英国保诚集团(Prudential plc)(PRU.L)和宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)已入围该行的保险合作伙伴筛选名单当中。

业界高管称，对于那些意欲进军亚洲快速发展中保险市场的保险企业来说，星展银行的银行保险协议是这一类别中最新一笔大型协议。

上述消息人士对路透表示，星展银行目前的保险合作伙伴--英国英杰华集团(Aviva)(AV.L)，亦入围一项始自明年的15年协议。

星展银行及所有涉及其中的保险企业均拒绝发表评论。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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