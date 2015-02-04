友邦保险和保诚集团竞相争取星展银行的分销协议--消息

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透香港2月4日 - 熟悉情况的人士表示，在星展银行(DBSM.SI)价值15亿美元左右的银行分销协议中，友邦保险(1299.HK)、英国保诚集团(Prudential plc)(PRU.L)和宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)已入围该行的保险合作伙伴筛选名单当中。
业界高管称，对于那些意欲进军亚洲快速发展中保险市场的保险企业来说，星展银行的银行保险协议是这一类别中最新一笔大型协议。
上述消息人士对路透表示，星展银行目前的保险合作伙伴--英国英杰华集团(Aviva)(AV.L)，亦入围一项始自明年的15年协议。
星展银行及所有涉及其中的保险企业均拒绝发表评论。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。