星股业绩: 星展集团第四季净利低于预期,因利润率疲弱

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡2月6日 - 东南亚最大银行--星展集团控股 周三公布第四季净利增长11%,因坏账费用减少.然而利润率疲弱导致业绩逊于预期.
10-12月星展集团净利为7.6亿坡元(6.135亿美元),上年同期为7.31亿坡元,路透访问六名分析师得出的平均预估值为8.1亿坡元.
包括出售所持Bank of Philippine Islands 股份获得的4.5亿坡元一次性收入后,星展集团第四季获利为12亿坡元.
净利息收入维持在12.9亿坡元不变,因净利差下降,抵消了贷款增长的影响.贷款较上年同期增长8%.(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。