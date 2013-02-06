版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 09:49 BJT

星股业绩: 星展集团第四季净利低于预期,因利润率疲弱

路透新加坡2月6日 - 东南亚最大银行--星展集团控股 周三公布第四季净利增长11%,因坏账费用减少.然而利润率疲弱导致业绩逊于预期.

10-12月星展集团净利为7.6亿坡元(6.135亿美元),上年同期为7.31亿坡元,路透访问六名分析师得出的平均预估值为8.1亿坡元.

包括出售所持Bank of Philippine Islands 股份获得的4.5亿坡元一次性收入后,星展集团第四季获利为12亿坡元.

净利息收入维持在12.9亿坡元不变,因净利差下降,抵消了贷款增长的影响.贷款较上年同期增长8%.(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐