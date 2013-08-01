星股业绩：星展集团第二季获利增长10%，放弃购买印尼Danamon银行

路透新加坡8月1日 - 东南亚最大银行--新加坡的星展集团 警告称，预计短期内亚洲经济将会放缓。前一日该集团刚刚放弃收购PT Bank Danamon Indonesia Tbk 的控股权。

星展集团周四发布财报，第二季获利增长10%，好于预期，受益于贷款强劲增长和费用提高。该集团股价早盘上涨2%。

“我们预计本地区经济短期内将出现放缓，但亚洲的长期增长前景没有改变，”执行长Piyush Gupta在声明中表示。

但是中国经济放缓以及对香港的溢出效应，以及新加坡政府最近收紧房地产相关融资，都威胁到了星展集团的盈利势头。香港是该集团的第二大市场。

该集团在东南亚跟随国内竞争者的发展战略也受到打击。印尼监管者阻止了该集团从新加坡国有的投资机构淡马锡控股那里购买Bank Danamon的控股权。

星展集团第二季净利为8.87亿坡元(6.96亿美元)，高于路透调查中六位分析师的预估中值8.62亿坡元。去年同期为8.10亿坡元。