独家：星展银行在巴克莱港、星财富业务竞购中暂居领先--消息

路透新加坡3月21日 - 熟知内情的消息人士周一表示，星展银行(DBS) (DBSM.SI) 在收购巴克莱(BARC.L)香港与新加坡私人财富管理部门的竞争中居于领先地位，这项收购价值可能达3亿美元。

消息人士称，新加坡华侨银行是这场竞购中仅剩的另一竞争方。不过他们也表示，由于尚未达成最终协议，不无可能在最后时刻生变。

“这是星展与华侨银行之间的角逐，”其中一名消息人士表示。

新加坡的银行一直在扩张财富管理业务，趁着西方银行撤出这些业务、回归自家市场之际，收购其出售的相关资产。

若星展银行在竞争中胜出，将在新加坡三家上市银行的财富业务中取得领头地位；若华侨银行胜出，亦将因此超越星展银行。

出售这些业务是巴克莱新任执行长Jes Staley推出的重组计划的一部分。目前，由于面临国内要求削减成本的压力，欧洲数家银行正重新考虑各自的亚洲策略。

星展银行、华侨银行和巴克莱均拒绝置评。

消息人士之前曾表示，若买下巴克莱的新加坡和香港分部，买家将可以取得价值200亿美元的私人客户资产。他们称，瑞士宝盛集团BAER.VX和新加坡大华银行(UOBH.SI)也参加了出售进程的初始阶段。

宝盛集团和大华银行发言人同样拒绝发表评论。

截至2015年末，华侨银行旗下私人银行部门--新加坡银行(Bank of Singapore)管理的资产总计680亿美元，同期星展银行的私人银行管理的高净值客户的资产总计970亿坡元(700亿美元)。

与星展银行和华侨银行不同，大华银行一直没有借助并购来扩大其私人银行业务，因而业务规模小于这两个竞争对手。(完)