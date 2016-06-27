英国脱欧将为人民币提供有序贬值空间--星展香港

路透香港6月27日 - 英国公投决定脱欧为环球金融市场投下震撼弹，但星展银行（香港）认为，这反而为中国央行提供更大空间，让人民币有序贬值而不会令市场过份忧虑；该行并预期，未来新加坡有会取代伦敦，重夺第二大离岸人民币中心的地位。

上周五脱欧公投结果公布后，多国货币大跌，但人民币汇价下跌相对其他亚洲货币以至新兴市场货币轻微。星展香港高级经济师梁兆基在发布会表示，他个人认为现时的局势对中国反而有好处。

＂中国可顺势有弹性、有秩序将人民币向贬值方向走。＂他说，＂所有货币大跌...市场不会如前（对人民币贬值）那么紧张，因为其他货币比人民币贬值更多，更波动。

不过梁兆基指出，即使货币贬值，对中国的出口也没大帮助，因为全球经济及需求仍然疲弱。他亦认为现时没有需要再次降息降准。

他预期，在可见的未来，市场汇率波动性将非常强，且暂难看到明显的趋势性改善。

此外，英国脱欧亦将令伦敦现时作为第二大离岸人民币中心的地位岌岌可危。星展经济师周洪礼相信，现时排行第三的新加坡，有机会取代伦敦，重夺第二大离岸人民币中心的位置，并造就纽约成为＂后起之秀＂，在未来12个月内打入离岸人民币中心三甲之列。香港仍然为全球最大离岸人民币中心。

周洪礼表示，该行尚未就英国脱欧结果调整对人民币的预期，目前预测仍为届年底人民币兑美元为6.64，但如情况没明显改善，按上下波幅区间预测2016年底有机会见6.9水平。

梁兆基指出，中国经济短期仍未乐观，因所有问题短期内难以解决：货币政策丧失其能力、财政政策有一定程度上的实施困难、汇率不能如其他国家大幅贬值，所以剩下唯一的解决方法就是改革，而这通常较为困难亦非一朝一夕能达致，故在可见将来中国经济仍会在下行轨道。（完）