星展银行与中国邮储银行等共同筹建消费金融公司

路透上海1月15日 - 东南亚最大银行--星展银行周四宣布，其与中国邮政储蓄银行及其它五家中国企业共同筹建中邮消费金融有限公司，合资公司将在全国范围内提供个人消费金融服务。

据公司新闻稿，中邮消费金融公司近日已获得中国银监会批准筹建，中邮消费金融公司将注册在广州。

星展银行将投资1.2亿元人民币(占该公司注册资本的12%)，成为第二大股东及唯一外资股东。邮储银行作为中邮消费金融公司的主发起人，其出资将占注册资本的61.5%。

星展中国首席执行官葛甘牛表示，“我们相信新建立的中邮消费金融公司将结合邮储银行在中国的网络和消费金融经验以及星展银行在区域内的消费金融专长，成为中国消费金融领域的领先机构。”

目前各大中外资金融机构、企业都在积极组建消费金融公司。例如苏宁云商集团、南京银行、法国巴黎银行个人金融集团等合作的消费金融公司近期亦获批筹建。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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