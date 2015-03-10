招行备案制后首单RMBS平均利率较高 基础资产安全性较好（更新版）

消息人士称多家银行调高北京房贷利率
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
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路透北京3月10日 - 中国股份制银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)日前在银行间债券市场推出招元第一期个人住房抵押贷款支持证券（RMBS）。市场人士认为，得益于前几年房贷利率升高，该笔产品平均利率较高，同时基础资产安全性较好。
该RMBS为备案制后发行的首单RMBS。招行亦成为中国资产证券化试点以来继建设银行(601939.SS)(0939.HK)和邮储银行后第三家发行RMBS的银行。
中金报告称，本期招行RMBS产品资产池加权平均利率达到6.75%，高于此前邮储银行发行MBS的5.88%收益率，而建行05年和07年的MBS产品收益也分别仅为5.31%和5.95%。2010年以来，金融机构房贷利率出现攀升，给予RMBS产品更大的操作空间。
安全性方面，中金报告称，本期产品平均账龄仅在1.4年左右，低于邮元等的2.6年。平均账龄短意味着多数贷款为2014年新发放贷款，而去年房贷利率较高，能够提供更足的超额利率保护；资产池方面，本次产品基础资产多来自于一、二线城市、贷款价值比低，整体看信用资信仍然很高。
“机构认购招行RMBS产品积极性比较高，主要还是考虑该笔产品基础资产的安全性，以及发行人和承销商的声誉，在目前信用债风险上升的情况下，也是找到好的发行窗口。”一位熟悉该笔业务的人士称。
招行的新闻稿显示，本次RMBS项目选取的资产较为优良，分散度高，剩余期限较短，以客户自住用途的一手房贷款为主，且初始抵押率为56%。
招行称，该行个人住房贷款余额已超过3,200亿元人民币，因而有助疏导需求和必要性。
中金报告指出，该产品是首次不由发起机构全部自持次级档的产品，发起机构招商银行仅自持次级档的5.33%，这样便可达到节约监管资本的目的，也为RMBS产品开了先例，以后有望出现更多的产品效仿这一模式。
招行称，此次RMBS发行不同于与以往市场惯例挂钩一年期存款利率基准所不同，招行选择挂钩五年期贷款基准利率，并采用负点差招标，将债券定价基准挂钩基础资产定价基准，帮助投资者对冲掉基差风险。
自2012年资产证券化试点重启以来，招行已经累计发行资产支持证券四期共277亿元，覆盖对公贷款、信用卡应收账款和个人住房抵押贷款等三类资产。
2014年9月30日，中国央行和银监会发布《关于进一步做好住房金融服务工作的通知》，鼓励银行通过发行住房抵押贷款支持证券(MBS)和期限较长的专项金融债券等筹集资金以增加贷款投放。（完）
(发稿 李贺/李铮; 审校 曾祥进)
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