中国央行南京分行调研江苏省内银行参与地方债发行情况--消息

路透北京5月22日 - 继本周江苏打响今年地方债发行头炮后，两位消息人士周五对路透表示，中国央行南京分行日前对江苏省内商业银行参与地方债发行情况展开调研，调研内容为江苏省以公开发行和定向承销两种方式发行的地方债情况，包括期限、利率、额度以及银行购买情况等。

消息人士引述通知内容称，根据央行调研通知，南京分行并要求银行上报地方债发行以及地方债纳入抵质押品范围等对银行流动性管理的影响。

有接近央行的消息人士指出，江苏省今年地方债置换额度最大，公开发行结束后做调研，给其他省份开展发行工作做参考。

路透暂未联络到央行南京分行对此事予以置评。

一位熟悉情况的银行人士对路透表示，除了上报已经公开发行的情况，“后续债务采用定向，还是定向与公开相结合，定向发行时间、规模与利率都还不知道，给人行的答复是暂未接到财政厅相关通知。”

该人士并谈到，央行将地方债纳入质押品范围，只是在央行可以质押，但在银行间市场是取决于交易对手而不是央行，现在市场上大多数机构不接受地方债务质押，因而流动性还是比较差。

另有银行人士称，央行虽然允许地方债质押，但并未明确质押比例等，“比如说我们买了100亿的地方债，就可以让我们做100亿的质押？原来的文只是说可以质押，但究竟质押的期限和规模多少，都没说。”

在中国今年首批地方债延迟发行逾半个月后，财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换未来将引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

今年的地方债公开招标发行本周启动，江苏和新疆债先后完成发行，均以超出市场预期的低利率定价，其中新疆债更是全线以招标区间下限定位，非市场化特征愈发明显，而下周还将有湖北和广西地方债招标发行。

中国央行副行长潘功胜日前则表示，商业银行贷款和地方债的置换过程中不涉及中央银行进行相应的流动性投放；同时地方债纳入抵押品范围，也并不意味着央行会开展相对应特定额度的流动性投放。（完）

(发稿 李铮；审校 边竞/张喜良)

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