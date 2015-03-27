中国债务规模总体可控 准备进行更多地方债务置换--楼继伟（更新版）

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路透北京3月27日 - 中国财政部长楼继伟周五表示，中国的总体债务规模是可控的，包括国债和地方债务。中国最终要偿还的地方债规模比2013年6月审计数有一定增长，但增速低于预估，经人大同意后准备进行更多债务置换。

他在博鳌亚洲论坛年会上称，将根据各地1万亿元人民币地方债置换发行情况，与全国人大沟通准备下一步置换。而地方债务率与替换老债额度正相关，与分配新债务负相关。

“2014年底我们按照最宽的口径来估算，整体债务占GDP比重，就是债务率不到40%，相比起其他国家是比较低的。”楼继伟称。

他提到，地方债规模是比国家的债务还要大，国债将近10万亿，地方债根据审计署2013年6月份审计的情况看，按当时估计的可能需要政府代偿的比例估算，整个地方政府最终要偿还的债务责任是12万亿-13万亿之间。

“到去年年底，又过去一年半了，我们正在统计，统计的结果看有一定的增长，但是增长的速度比我们预估的要低一些。我们正在核实这些债务。这是整个债务规模的情况。”楼继伟称。

中国财政部本月稍早公布今年有1万亿元人民币地方政府债券置换存量债务额度，置换范围是2013年6月30日地方政府负有偿还责任的存量债务中、2015年到期需要偿还的部分，分地区的债券额度按照各地今年到期债务和全国统一比例53.8%测算分配。

楼继伟解释，由于过去制度不完善，虽然政策规定未经国务院批准地方政府不得发债，但是各种地方融资平台的债务很多，都以企业债的面目出现，实际上地方政府有债务偿还责任的比较多。

“地方的这些债务大致12万亿，扣除1万多亿国务院批准地方发债之后有10多万亿。可控就是要把它们第一规范，变成真正的债券。”楼继伟称，要发行两类债券，一般是类似于美国的一般责任债叫一般债券，一类叫专项债券，类似于美国的收益债券，就是市政债。

他指出，这两类都只能是用于做建设，不能用于一般开支。一般债券对应的是一般的低收益的或者是无收益的公益性的建设，专项债券对应着有一定收益的公益性建设。前一类对应的是一般的税收作为偿还的来源，后一类是对于对应专项收入作为偿还的来源。

楼继伟提到，必须正视在新《预算法》生效之前已经形成的地方10多万亿的债务，国务院批准今年已经置换了1万亿的债券就是一种缓冲的措施逐步化解风险，把利率降下来，并把债务的形式规范。

他也提到，中国目前有10万个地方融资平台，新的预算法只给省级发债的权利，真正的发债主体就是30多个省和一些大的几个市可以发债。因此要对各级政府的融资平台进行整顿，确定最终其只有一个发债主体，就是财政来发债，不能所有的部门都发债。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。