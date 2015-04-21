天威集团中票今日未能按期支付利息 国企违约开先例

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透上海4月21日 - 中国保定天威集团有限公司周二公告确认，由于发生巨额亏损，今日未能按期支付所发行的2011年度第二期中期票据利息。这为国企发行人范畴违约开出先例。
今日早间，天威集团曾发布风险提示公告称，公司尚未筹措到付息资金，该期中票今日付息仍存在较大不确定性。
中债登相关人士此前也对路透表示，截至收市，尚未收到本应于今日应付息中票的利息资金。
公司并称，将继续努力通过资产处置等各种方式筹措偿付资金。积极配合召集人召开持有人会议，参与商议违约后投资者保护措施。
是次违约所涉及中票为天威集团在2011年发行，期限五年，票面利率5.70%。应付利息金额为8,550万元。原评级为主体债项均为AA+，当前最新评级为B。
2014年天威集团合并报表累计利润总额-1,014,028万元，同比增亏377,730万元。原因主要是新能源行业市场萎缩，产能过剩、产品价格走低等情况仍未明显好转，收入成本倒挂现象严重，部份新能源公司处于停产状态所致。(完)
(发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。