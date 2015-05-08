永晖控股优先票据票息未能偿付 债务重组未明确

路透北京5月8日 - 煤炭进口商永晖控股(1733.HK)发行的2016年到期的5亿美元优先票据票息8.5%的优先票据周五迎来了付息大限，但未能付息，债务重组事项尚不明确。

永晖控股4月9日未能如期支付1,315万美元债券利息，并经过30天宽限期延续至本周五仍未能付息。

国泰君安首席固定收益研究员徐寒飞报告称，永晖控股近期的财务状况可能难以偿付即将付息的优先票据，债务重组事项尚不明确。

目前，惠誉已将其评级下调至"SD"，标准普尔评级亦下调为“D”。

永晖控股发行的这笔美元优先票据周五午盘报29.155美元，路透收益率报217.27%。

路透就此事致电永晖控股香港和北京办公室，均未获得相关置评。

2014年末，永晖控股账面货币资金4亿港元，存货规模仅为3亿，应收款项合计20亿港元；而其短期借贷和长期借贷分别为12亿和24亿港元。

国泰君安报告认为，该公司自身经营和现有账面流动性，已较难如期偿付债务。

永晖控股是国内规模较大的焦煤进口商，蒙古煤是收益的主要来源。由于近年煤炭行业景气度低迷，煤价持续在低位徘徊，公司连续三年亏损，去年末所有者权益已缩减至四亿港币，接近资不抵债。

2014年公司业务规模大幅下降，年度收入由141亿港元减少至75亿，资产总额由221亿减少至103亿港元，负债总额则由161亿减少至99亿港元，资产负债率高达96.28%。

报告指出，永晖控股于去年11月将持有子公司GCC的42.74%的股权及GCC的42.74%的合伙权益转让给优派能源(0307.HK)，收到过拆贷款5千万美元。

中信证券分析师表示，永晖优先票据面临违约在市场预期内，境外市场比较成熟，要看能回收多少，债券价格能反应回收率，目前赛维、佳兆业债券价格就反映债权人认为的能回收的价格。

中国小型房地产企业--佳兆业(1638.HK)两笔分别于2017年及2018年到期的美元优先票据，今年3月未有如期支付相关应付利息，总计涉及5,160万美元利息今年4月未能偿付，债券在离岸市场已大幅下跌。（完）

(发稿 李贺/赵红梅 ； 审校 杨淑祯)

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