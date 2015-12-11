鄂尔多斯华研称尚未足额筹集到回售债券本金及付息的资金

路透上海12月11日 - 中国鄂尔多斯市华研投资集团周五公告称，其发行的12鄂华研债，下周四（17日）为回售部分债券兑付日以及年度付息日，目前为止公司尚未足额筹集到回售债券本金及付息的资金，能否按时兑付存在不确定性。

公告指出，为兑付本期债券回售部分本金及应付利息，该公司及其相关方积极采取各项措施筹集资金；受外部经营环境影响，公司资金链紧张，截至目前尚未足额筹集到相应兑付资金。

公司表示，将继续努力采取各项措施筹集本次回售部分债券本金及应付利息资金，包括但不限于与本期债券担保人启动担保程序，处置本期债质押股权等措施。

12鄂华研债回售登记已于11月4日结束，根据中证登数据显示，交易所债券回售登记金额为105,379.7万元人民币；中债登的数据则显示，银行间回售登记金额9,000万元。另外，12鄂华研债还需于12月17日支付利息9,456万元，因此公司此次总计需筹集资金123,835.70万元。

作为鄂尔多斯市华研投资集团所发债券的受托管理人，海通证券(600837.SS)周四公告，华研集团所发行的12鄂华研债，应于12月17日兑付的已申请回售部分债券本息，能否按时兑付存在较大不确定性。

本月初，鹏元资信评估有限公司将鄂尔多斯华研集团的主体评级，由BBB降至B，并将12鄂华研列入信用评级观察名单，因公司债务压力极大。

华研集团于2012年12月17日发行了12亿元人民币企业债，期限六年，并附第三年末投资者回售选择权，票面利率7.88%，该债由鄂尔多斯城市建设投资集团提供担保，同时公司以其拥有的华研房地产开发有限责任公司100%股权为本期债偿付提供质押担保。(完)

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