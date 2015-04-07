2014年末外债余额同比增长2.5% 外债风险总体可控--中国外管局

路透北京4月7日 - 中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年末外债余额为54,793亿元人民币（等值8,955亿美元），较去年9月末的外债余额8,948.35亿美元微增;按可比口径（含特别提款权SDR分配）同比增长2.5%。

据初步计算，2014年末，中国外债负债率为8.64%；债务率为35.19%；偿债率为1.91%；短期外债与外汇储备的比例为17.78%，均在国际公认的安全线以内，中国外债风险总体可控。

外管局称，从币种结构看，登记外债余额中，美元债务占80%，欧元债务占6%，日元债务占4%，特别提款权和港币等其他外币债务合计占比10%。

从期限结构看，中长期外债余额为16,788亿元人民币（等值2,744亿美元），占30.6%，同比增长7.5%；短期外债余额为38,005亿元人民币（等值6,211亿美元），占69.4%，同比增长0.4%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占70.5%。

从机构部门看，广义政府债务余额为3,379亿元人民币（等值552亿美元），占6%；中央银行债务余额为619亿元人民币（等值101亿美元），占1%；银行债务余额为18,470亿元人民币（等值3,018亿美元），占34%；其他部门债务余额为26,741亿元人民币（等值4,371亿美元），占49%；直接投资：公司间贷款债务余额为5,584亿元人民币（等值913亿美元），占10%。

从债务工具看，贷款余额为20,749亿元人民币（等值3,391亿美元），占38%；贸易信贷与预付款余额为20,462亿元人民币（等值3,344亿美元）占37%；货币与存款余额为6,663亿元人民币（等值1,089亿美元），占13%。

债务证券余额为674亿元人民币（等值110亿美元），占1%；特别提款权（SDR）分配为619亿元人民币（等值101亿美元），占1%；直接投资：公司间贷款余额为5,584亿元人民币（等值913亿美元），占10%；其他债务负债余额为42亿元人民币（等值7亿美元）。

这是外管局按照国际货币基金组织“数据公布特殊标准”（SDDS）的分类标准公布中国外币外债数据，并将特别提款权（SDR）分配纳入外债统计，以提高中国外债统计质量，逐步与最新国际标准接轨。（完）

欲浏览详情请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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