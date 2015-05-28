热点聚焦：债汇市波动太过急剧 明星基金经理竟也招架不住

路透纽约5月28日 - 投资界最知名的一些基金经理近期遇到双重打击：全球债券收益率上扬和欧元/美元强势。今年稍后主要央行料将采取的行动可能造成更急剧的市场波动，投资者对此做好了心理准备。

太平洋投资管理公司(PIMCO)的旗舰基金总回报基金(Total Return Fund)(PTTRX.O)4月就已痛失全球最大债券基金的桂冠，由于近几个月做多德国公债，做空欧元/美元，该基金的表现在其所属的中期基金类别和指标中一直逊于同行。

就连债券老兵Loomis Sayles的Dan Fuss和骏利资产管理集团的葛罗斯(Bill Gross)都在进行固定收益和外汇交易时遇到一些麻烦。

“市场现在更为动荡，”今年81岁的Fuss在接受路透电话采访时说。“我们不会每天都做出反应或调整策略，今天、明天或下周都不会。我们专注于债市和汇市的时间要远远、远远长很多。”

顶级基金经理和投资策略师最近都曾发出警告，称美联储在让市场为升息周期到来做好准备，其他央行也在准备放松政策，这都将引发市场波动。可是，当债券收益率以2013年“QE缩减恐慌”出现以来的最快速度上涨时，这些基金经理中的许多人竟然都完全没来得及做出反应。

Fuss称，他的Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX.O)基金表现落后其他多元化债券基金和指标，因为该基金有28%是非美元资产。

“我们的基金中没有做空、杠杆或衍生品，”Fuss称。“汇率曝险影响了我们的表现，多数时间是正面的影响，但过去11个月是负面影响。”

根据晨星数据，资产规模237亿美元的Loomis Sayles Bond Fund今年以来下跌0.20%，落后同类基金2.10个百分点，在多元化债券基金族群中，名列垫底的2%。

不是所有知名债券经理今年都那么糟糕。

多元化债券基金中，Pimco首席投资官Dan Ivascyn所管理的26亿美元Pimco Diversified Income Fund (PDIIX.O)，表现好于97%的同类基金。该基金回报率为4.88%，比同类基金高出2.98个百分点。

根据晨星截至5月26日的数据，由Michael Hasenstab所管理683亿美元的富兰克林坦伯顿全球债券基金(Templeton Global Bond Fund) (TPINX.O)今年以来回报率1.38%，同类型全球债券基金则下跌1.43%。Templeton基金在过去12个月的回报率为0.34%，超越74%的同类基金。

图表：知名债券基金经理人今年以来绩效对照图(link.reuters.com/wub84w)

**PIMCO总回报债券基金**

过去几天随着欧元下滑，由史考特马瑟(Scott Mather)、马克基瑟(Mark Kiesel)和米罕尔沃瓦(Mihir Worah)共同管理的PIMCO总回报债券基金已见反弹，今年迄今回报率1.19%，击败72%的同类基金。但晨星(Morningstar)数据显示，截至5月26日，该档基金的一个月报酬率为负1.12%，三个月报酬率为负0.42%，落后82%的同类基金。

PIMCO对此不愿置评。该基金目前管理的资产规模有1,100亿美元。截至5月26日的一年报酬率为2.58%，落后53%同类基金。

之前曾管理PIMCO总回报基金的葛罗斯，已跳槽到骏利(Janus)，目前操作规模15亿美元的骏利全球无约束基金(Janus Global Unconstrained Fund)(JUCAX.O)。据晨星的数据，该基金今年以来下跌0.40%，绩效逊于同类基金1.88个百分点，表现落后93%的非传统债券基金。

“我对德债市场著名的(抑或恶名昭彰的？)‘放空千载难逢’策略正合时宜，但未必得到了妥善执行。”葛罗斯周三在他的6月份投资展望报告中称。

“当我提出这个看法，认为德国公债是世界上最适合做空的标的时，我基本上还未采取太多行动，但认为这个想法棒极了，于是上电视时就这么说了。”葛罗斯周三在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)说。“市场似乎相信了我的话，赶在我之前采取了行动。”(完)

(编译 白云/王丽鑫/张若琪 审校 李婷仪/陈宗琦/蔡美珍/王颖)

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