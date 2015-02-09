焦点：怎会有人想买进负收益率债券？

路透伦敦2月6日 - 许多国家公债收益率已经转为负值，颠覆了投资世界的观念，这还不只是因为买进这些公债犹如付钱给政府以取得贷款给政府的权利而已。

虽然远离债券投资的理由相当充分，但也有持有这些债券的好理由，因他们具有极高的流动性，且相当“安全”。

根据投资银行摩根大通的数据，上周约有3.6万亿(兆)美元的政府公债是以负利率进行交易，相当于其受到高度关注的全球政府公债指数(Global Government Bond Index)中券种交易量的16%。

若加入短期的国库券，美银美林估计上周以负利率成交的债券金额约为7.3万亿美元。

买进负收益率资产的原因之一就是通缩，也就是一段时间内物价不断下跌。

只要消费者物价通胀率低于债券收益率，甚至是物价下滑而收益率也呈负值的情形下，投资人实质报酬仍可以为正值。

与此同时，主要受油价崩跌影响，全球许多地区消费者物价不是极度疲弱，就是已陷入全面通缩。

例如，欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)就较上年同期下降0.6%，全年可能都将维持负值，而欧洲其他地区情况也差不多。

“你仍有许多理由买入收益率为负值的债券，在通缩环境下，你还可以挣点钱，”国际资本市场协会(International Capital Markets Association)负责资产管理和投资者委员会的Patrik Karlsson称。

通缩之虞促使欧洲央行上月推出规模超过1万亿(兆)欧元的“量化宽松”刺激措施，将于3月起开始实施。

这提供了买入债券的另一理由，而无论收益率是多少。在知道欧洲央行将挹注逾1万亿欧元，并将用于购债，而且如果该计划在2016年9月后进一步扩大，欧洲央行将挹注更多资金时，一些投资者押注公债价格上涨，所以先于欧洲央行买入。

在这一情况下，公债价格上涨应能完全弥补收益率为负值的影响。

**资本及安全性**

购买特定国家的债券亦为押注该国汇率升值的方式之一。

瑞士央行上月将利率在负值区域进一步调降，但仍难以抑制瑞郎的升势，此前其取消了瑞郎兑欧元汇率上限。

其结果就是，瑞郎汇价更加强劲，未受债券收益率为负值的影响。瑞士债券收益率一路到10年期均为负值，15年券收益率在周初甚至也一度见到负值。

“对于追踪由这些(欧洲)市场所组成指标的基金而言，我们被迫持有负收益率的证券，”贝莱德固定收益产品策略师Brett Pybus表示。

他指出，“显然有投资者准备为安全性付出代价。”

由于油价动辄涨跌5%，加上希腊、乌克兰及俄罗斯等存在金融问题的市场经常大幅震荡，避险的瑞士债券的吸引力显而易见。

对银行业者而言，为了避开该国央行所提供更具惩罚性的负存款利率，政府债券的低收益率可能是值得付出的代价。

举例来说，五年期德债负0.03%的收益率要比欧洲央行向银行隔夜存款所收取的负0.2%利息相对有吸引力。类似的情况还有，瑞士五年期公债负0.5%的收益率，要比瑞士央行负0.75%的存款利率来得好。

**惶惶不安**

尽管如此，即使是最保守的投资者也开始感到惶惶不安了。这类投资者偏爱的是超安全、高流动性且低收益率的债券。

贝莱德的数据显示，在欧洲央行1月22日宣布量化宽松政策前三周内，有14亿美元的资金流向短期欧元区政府公债上市交易基金(ETF)。

但从1月22日至2月3日则有2.6亿美元资金流出。

随着利率和收益率进一步低于零，(资金外流)的趋势会越来越明显，加大了在这领域投资者的压力。

“我们没有被迫买进负收益率债券，迄今我们已经避开买进，”瑞典电信设备制造商爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)发言人士Karin Hallstan表示。

“我们有保守的投资策略...(但)在瑞典央行采取负利率的情况下，将很难避开一些负收益率的投资，我们并没有准备要改变我们的策略，并承担更多信用风险来追求更高收益。”

爱立信最快下周可能得咬牙投资，因届时瑞典央行可能是下个实施负利率的央行了。(完)

(编译 张明钧/于春红/龚芳/戴素萍 审校 李爽/孙茉莉/许娜)

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