高盛资深策略师称债市大涨走势已结束

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透特拉维夫1月13日 - 高盛公司(Goldman Sachs)资深策略师高菡(Abby Joseph Cohen)周三表示，由于美国利率开始上升，持续很久的债市上涨走势已经结束，而且这对债券基金投资组合来说可能是个问题。
很多国家的两年期公债收益率都处于负值，而且美国10年期公债“价格也不在该在的水平。”
高菡说，利率上升周期开启可能刺激更多借贷，因为利率处于低位时人们不愿借贷，而是希望利率降得更低。
“利率开始上升时，我们很可能看到经济活动做出反应，想要买房的人会说‘我最好在抵押利率上升前买房’，”她在一个外贸会议上说，并指出买车也是一样。
随着收益率上升及价格下跌，这给投资组合带来问题，因为债券配比将下降。
“许多投资经理还没有为此做好准备，”她并补充说，人们买入债券是认为债券安全、价格不会下跌。“债券市场投资价值不怎么好。债市荣景已经持续了数十年，现在荣景结束了。”
高菡表示，美国股市的市盈率为16倍，还有增长空间；标普500指数走势反映出未来五年企业获利将增长1-2%。
“我们认为增长率更有可能达到5-10%，”她称，“即便处于预估区间的低端，股价也有可能上扬。”
她预计，美国经济2015年增长率为2.5%，2016年介于2-2.5%；但她认为，由于科学技术的作用并未得到充分反映，上述数字被低估。(完)
(编译 杜明霞/王兴亚；审校 王丽鑫/徐文焰)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。