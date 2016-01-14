高盛资深策略师称债市大涨走势已结束

路透特拉维夫1月13日 - 高盛公司(Goldman Sachs)资深策略师高菡(Abby Joseph Cohen)周三表示，由于美国利率开始上升，持续很久的债市上涨走势已经结束，而且这对债券基金投资组合来说可能是个问题。

很多国家的两年期公债收益率都处于负值，而且美国10年期公债“价格也不在该在的水平。”

高菡说，利率上升周期开启可能刺激更多借贷，因为利率处于低位时人们不愿借贷，而是希望利率降得更低。

“利率开始上升时，我们很可能看到经济活动做出反应，想要买房的人会说‘我最好在抵押利率上升前买房’，”她在一个外贸会议上说，并指出买车也是一样。

随着收益率上升及价格下跌，这给投资组合带来问题，因为债券配比将下降。

“许多投资经理还没有为此做好准备，”她并补充说，人们买入债券是认为债券安全、价格不会下跌。“债券市场投资价值不怎么好。债市荣景已经持续了数十年，现在荣景结束了。”

高菡表示，美国股市的市盈率为16倍，还有增长空间；标普500指数走势反映出未来五年企业获利将增长1-2%。

“我们认为增长率更有可能达到5-10%，”她称，“即便处于预估区间的低端，股价也有可能上扬。”

她预计，美国经济2015年增长率为2.5%，2016年介于2-2.5%；但她认为，由于科学技术的作用并未得到充分反映，上述数字被低估。(完)