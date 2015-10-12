德意志交易所将再裁员 对象包括高阶经理--消息人士

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福10月9日 - 接近公司的消息人士周五表示，德意志交易所(DB1Gn.DE)正准备进行最新一轮裁员，包括高阶经理。
消息人士对路透表示，公司管理层与劳资协议会的谈判已进行一段时间。“我们应该会在年底前厘清，”一名消息人士表示，他指的是受影响的职位数量。
但消息人士称，这项裁员将包括不同业务领域约35名高薪经理，其中包含董事总经理。
“目前公司仍存在诸多不确定性，”其中一名消息人士说道。
德意志交易所拒绝表示意见。
德意志交易所执行长Carsten Kengeter 7月展开管理重整，目标是更好的利用中阶经理的知识，以及包括透过收购手段刺激公司增长。(完)
(编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。