广西有色称其即将到期中票兑付存在不确定性

路透上海6月8日 - 此前被评级公司提示偿付风险的中国广西有色金属集团周一发布风险提示公告，因公司巨额亏损，其所发行的将于周六(13日)到期的中期票据12桂有色MTN1本息偿付存在不确定性。

这份落款日期为上周五(5日)的公告显示，上述中票发行总额13亿元人民币，票面利率4.84%。应付本息额总计13.6292亿元。主承销商为国开行和中信银行。

中债资信评估公司上周即发布报告称，广西有色金属集团货币资金大部分被应付票据锁定，以其自身目前财务状况将难以偿付即将到期债券。

广西有色2014年度亏损16.25亿元，较上年同期增亏14.26亿元。另外，该公司还有三只私募债存续，分别为14桂有色PPN003、13桂有色PPN001和13桂有色PPN002。

今年以来，债券违约主体从民营向国企蔓延。其中天威集团所发中票(11天威MTN2)在4月21日未能如期付息，成为银行间市场首个国企违约案例。

广西有色金属集团有限责任公司组建于2008年，属广西国资委独资企业，成立目的为整合自治区内非铝有色金属资源，业务涵盖锡、铅、锌、锑、铟等有色金属的采选、冶炼，以及再生铜、铁锰、工程施工及贸易等。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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