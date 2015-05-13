香港《经济日报》：环球债息反弹 经济金融添忧

（5月13日社评）

环球债息昨再反弹，触发股市下挫。各国央行竞相量宽令环球债市泡沫大胀，而美储局很可能在年底前加息，债市对相关消息日趋敏感，未来数月全球金融与经济恐将不断折腾。

美国加息日近 债市敏感日增

欧股昨曾挫近2%，美股道指早段亦泻逾百点，此因环球债市震荡加剧、债息续升，如美国十年期国债孳息昨曾升穿2.3厘，创近半年新高，德国十年国债孳息更在不足一个月内，由约0.07厘飈升至昨高见0.7厘。这种由债市引发的金融市场动荡，势续有来。

此因环球债市泡沫已极明显，如最具指标性的美国十年期国债孳息近期虽升至2.3厘，但与海啸前约4厘的正常水平相去甚远。欧洲方面，欧猪西班牙与意大利的十年国债孳息，现仅约1.8厘，竟较美债息更低，德国两年期国债息更频见负值，俨如要债券持有人「倒贴」德国政府，殊不健康。

且债市泡沫并不限于国债市场，更包括企业债市场等。此因低息环境下，资金为追逐回报而更涌向企业债市场，令企业债息被大幅压低，进而连高风险的垃圾债券亦被资金热炒。

此外，债市泡沫更牵动环球股市，因债息低企令上市公司可以极低的融资成本取得贷款，以挤出更多盈利，债息严重偏低更凸显企业派息更吸引，推升股价。

正因环球债市泡沫愈吹愈大，牵连愈来愈广，市场对债市风吹草动自然极为敏感。虽然欧洲经济仍疲乏难兴，欧央行势续放水，遑论加息收水，但美国上月非农新增职位达22.3万份，虽说不上大好，惟反映就业市场逐步趋稳，储局在今年底前加息的机率正不断上升，美国加息已成市场的讨论日程之内。金融市场向来较经济实况先行一步，债市亦然，在美国加息预期不断升温下，部分「聪明钱」近期开始流出债市。令人担忧的是，一旦有更大量资金从债市撤离避祸，或会酿成「戏院走火」式恐慌性走资，令债息飈升更急。

推升融资成本 股市受压调整

若如此，除全球多国政府将因国债息抽升，紧绌的财政更捉襟见肘外，此亦将大幅推高企业借贷融资成本，在美国加息前便已受利率上升的冲击，企业盈利前景受损更恐波及股市，令已偏高的环球股市，出现更大调整压力。

可以预期，随着储局加息似远还近、市场对加息时机的讨论日趋热烈下，环球债市的震荡势更趋剧烈与频密，股市以至实体经济亦难独善其身。投资者须紧盯美国加息动向与债市市况，才能在波动市况中趋利避害。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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