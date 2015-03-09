中国债市未到看空时 不建议投资者大幅降低仓位--中金

路透上海3月9日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，总体而言，仍不建议投资者大幅降低债券仓位，因为还没到看空债市时候。且万一经济数据仍差于预期，收益率的回落可能也很快，大幅减仓存在踏空风险。

债券市场尽管短期内迎来调整，但由于货币条件指数仍在下滑，整体货币还没有有效放松，经济企稳回升仍为时尚早，债市的牛市尚未走完。

且从历史数据来看，由于美元指数和国内债券收益率高度负相关，美元走强从基本面来看是有利于债券收益率走低的。

对于债券投资者而言，唯一的障碍是目前仍偏高的货币市场利率，但这个最终会在央行加大放松力度的情况下得到解决。在没有解决之前，投资者可以适度降低组合的久期或买入现券、支付互换固定利率的方式对冲这种Carry较薄的局面。

**2月经济数据前瞻**

考虑全球主要经济体经济基本面疲软，而人民币实际有效汇率升值抑制出口增长空间，预计今年二季度出口或弱势运行。

从全球经济基本面来看，美国方面，美国经济复苏势头良好，劳动力市场接近充分就业状态，美联储加息预期依然强烈，美国经济复苏和美元走强总体有利于中国对美国出口增长。

欧元区方面，随着原油价格企稳和量化宽松实施，欧元区通胀或逐步回升，欧元区经济或将逐步企稳，不过由于人民币相对欧元大幅升值，中国对欧元区出口增长受限。

日本方面，日本消费乏力而投资放缓，通胀下行或导致货币宽松加码，日元对美元仍有较大贬值压力，日本内需疲软以及人民币相对日元升值意味着中国对日本出口难有显着回升。

新兴经济体方面，随着强美元和弱大宗影响深入，新兴经济体经济复苏加速分化，大宗商品出口国经济面临较大下行压力，部分大宗商品进口国经济仅是边际改善，中国对新兴经济体出口增长空间有限。

与此同时，在美元强势背景下，主要盯住美元的汇率制度导致人民币实际有效汇率持续升值，强势人民币或继续抑制出口增速。

**货币市场利率抑制综合利率下行**

央行2月28日降息后，债券收益率不降反升，重现了2014年11月份降息后收益率回升的怪圈。交易型投资者的获利回吐是主要的影响因素。其背后的因素除了PMI显示经济下行速度放缓和大宗商品价格暂时企稳以外，更重要的是资金面的紧张程度超过预期。其中贬值预期导致资金外流以及打新股推动回购利率局部冲高是重要的因素。更不幸的是，美元持续走强，可能继续增强人民币的贬值预期和资金外流。

按照美国的经济走势，市场预期美元指数突破100的可能性上升，也使得挂钩美元的人民币综合有效汇率持续升值。而这种升值对经济的削弱作用会逐步显现。我们在上周的周报《利率为矛，汇率为盾》中分析过，通过主动的汇率贬值刺激经济并不是最合适的放松政策，而汇率方面更应该采取防御策略。央行的干预和易纲行长的讲话本质上是要维护人民币兑美元汇率的稳定。

而目前货币市场利率的不降反升其实是抑制了整体综合利率的下行。从最近的观察来看，货币市场利率的居高不下已经抑制债券、票据和同业存款利率的下行，而银行理财利率由于对规模的追逐和维持竞争力甚至小幅上升。

从历史数据来看，货币市场利率与社融的趋势项环比高度相关，较高的货币市场利率抑制社融增速的回升，而偏高的银行理财利率也在抑制居民的消费。这也是为何MNI统计的居民消费信心指数一直维持在低位。

如果汇率不能成为一个显性的放松工具，那么面对偏强汇率以及国内杠杆放缓对经济动能的压制，利率必然成为最重要且最符合国情的放松工具。没有利率的显性放松，经济动能难以有效企稳回升。

尽管央行可能在内心深处希望通过保持偏高的货币市场利率来倒逼经济去杠杆和企业转型，也希望通过维持偏高的利率来避免人民币持续贬值和推动人民币国际化。但在央行所有的目标当中，经济稳定、就业稳定、避免通缩风险的排位顺序仍应该是高于倒逼经济调结构和推动人民币国际化的。而且本质上而言，只有经济稳定，市场对中国经济信心增强，人民币的币值才有可能稳定。

欧元区给中国做了一个榜样。在1月份宣布QE后，欧元区利率进一步下行，德国债券利率大部分已经转为负值；汇率尽管贬值，但这种贬值刺激了出口恢复；加上低利率和汇率贬值刺激国内居民和海外居民的消费需求，欧元区经济已经初步显现改善迹象。

欧元区的例子说明，放松利率才是拯救经济的最终和唯一途径。未来中国央行可能也会仿效欧元区，采取更强烈的放松甚至采取中国版的QE政策（毕竟今年地方政府债可能明显增加的压力需要化解）。(完)

(整理 边竞; 审校 林高丽)

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