资金利率仍是核心因素 债券及IRS利率仍有反弹空间--广发银行

路透上海3月30日 - 中国广发银行最新报告认为，债券收益率经过之前的大幅上涨后，没有任何停歇脚步的迹象。面对此种现象，市场不少机构纷纷表示看不懂。分析股市是一个原因，权益类和固定收益之间的跷跷板在短期内容易给市场带来较大波动。再就是地方债务置换带来的增量地方债发行，令机构的配置行为发生较大变动。虽然地方债利率可能没有吸引力，但该买还得买。

而最重要的原因就是资金面，这包括资金利率和供给量两方面。资金利率上，央行已在向下引导，但越往下越难。而且现在债券利率已经反应了较低的资金利率。供给量上，基础货币投放渠道枯竭，央行一直不愿放开，而是注重盘活存量，这对银行间资金供给造成较大压力。所以，债券利率在过度下压的情况下，快速反弹。

看未来的思路，仍是资金面为主，目前来看利率反弹还有空间，但已经不多，此时可以继续持有债券，IRS一定要坚持支付固定利率的方向，前期sell的头寸现在可以重新买回来。

**IRS和债券无视资金宽松，收益率上涨**

资金一直处于比较宽松的状态，但利率却并未继续下降，既有开盘利率的原因，也有季度末资金需求的影响。这种情况下，市场的思路就开始从之前过度乐观的预期中走出，演变出新的逻辑。这一点下文再说，对于资金面本身，这一阶段都会维持平衡略宽松的局面，隔夜供给充足，IPO到来时也未必很紧。但回购利率能否继续下降，还是取决于国开行的开盘利率。现在，连逆回购操作利率下调都无法勾引市场的兴趣了，机构的眼光完全集中在R007上。不过，长远些看，4月迎来IPO，5月、6月迎来缴税高峰，资金压力较大。不过汇率稳定为基础货币的稳定投放提供了可能。总之，近期资金无忧，但利率不确定很大。

债券利率仿佛着了魔一般蹭蹭上涨，无视资金宽松，央行持续引导利率下降等利好因素。说明在经历了长期被预期左右的市场后，机构纷纷开始转变思路，重新审视各项影响因素。对于此，说市场自发的也好，说机构是被逼的也好，都没有太大意义，因为事实已经发生了。而此时找原因，比先知交易员们事前成功逃顶简单的多，在此简单分析一下：股市是一个原因，权益类市场和固定收益市场之间的跷跷板在短期内容易给市场带来较大波动，而且中长期，这一影响会持续，只是冲击没有那么大；再就是地方债务置换带来的地方债增量发行，令机构的配置行为发生较大变动。虽然地方债利率可能没有吸引力，但该买还得买。而最重要的原因就是资金面，这包括资金利率和供给量两方面。资金利率上，央行已在向下引导，但越往下越难，需要有资金投放量的配合。供给量却是永远的痛，央行一直不愿放开，而是注重盘活存量，这在基础货币投放渠道干涸的情况下，对银行间资金供给造成较大压力。

重要的是，现在债券利率已经反应了较低的资金利率，如果机构开始走出预期为主的操作思路，重新审视各项因素，那么以现在的资金利率来看，债券还有不小的反弹空间，只是由于基本面较差，反弹力度可能偏弱。此时可以继续持有债券头寸，久期偏短，如果利率上涨可少量买入，因为资金利率在央行引导下，中期来看还是有较大的回落可能。

IRS经过前期大幅回落后，迎来反弹。之前的快速下行可以看作是空头情绪的一次宣泄，且正好借助了央行对R007的向下打压的时机。不过与债券类似的是，IRS更加依靠预期在波动，现在不可避免的要走出预期所左右的路径，重新审视市场环境。所以看到repo 1y从3.82%降至3.35%后，又快速反弹至3.58%，而5年从3.68%降至3.40%后，更是反弹至3.70%，曲线明显陡峭化，1*5从-15bp反弹至12bp。很明显可以看出，一是IRS市场对资金利率的回落的预期有所下降，因为根据目前repo 1y的水平，R007起码要在3.4%以下，从近期的引导情况来看，能否稳在3.5%以下，变数较大，所以IRS先行反弹，pay side carry拿到手再说。二是降息等货币政策的预期减弱，源于之前预期过头和近期基本面数据尚可，导致曲线明显陡峭化，而且现在做陡spread亏损的carry比之前小很多，也支持了spread pay side的力量。

总之，IRS出现反弹，carry和NPV都赚钱对payer是好事，但这不代表趋势，不论基本面还是资金面都不会大幅上行，所以目前只要保持支付固定方向头寸即可，不宜大规模加仓。也不宜全部转为收取固定头寸，造成利率风险堆积。

**上周市场回顾：债券及IRS均反弹**

债券利率本周继续一路上涨，抛盘似乎不管各种因素利多还是利空，有买盘就给。对于这种局面，资金紧张的解释并不成立，地方债增量发行的解释也很勉强，股债跷跷板的解释略微靠谱一些，而根本上还是市场开始从过去预期主导的思路中走出来了。上周10年国开从3.86%反弹至4.1%，3年国开从3.77%至4.05%，而同期央行再次降低了7天逆回购利率10bp至3.55%，丝毫没起作用。总结上周，债市完全被空头情绪控制，被股市吸引，非理性的抛售导致利率大幅上行。

资金则一直不错，国开行继续压低回购利率，但市场却没有怎么领情。期间逆回购利率调制3.55%，R007却迟迟下不来。中长端资金供给较多，但需求明显集中在隔夜，连7天都被抛弃。不过作为核心影响因素的资金面，在债券和IRS市场中被预期了太多，所以此时只有资金利率默默的下降，债券和IRS却走出反弹。总结上周，资金利率将重新被审视，其影响方向会有所变化。

IRS在大幅跳水后出现反弹，反弹力度较强，但比最近的那波大幅上行弱了不少。上周面临资金利率节节回落，IRS不降反升，repo 1y从3.40%升值3.60%左右，5y升至3.70%，突破前期高点，曲线明显陡峭。不过周初，IRS的反弹磕磕绊绊，上方压力较大，但R007开始企稳，空头最看重的一根稻草就要抓不到了，所以IRS止跌反弹，1*5大幅走高，摆脱预期的压制。

综上所述，上周资金宽松，债券和IRS利率一同反弹，开始走出之前靠预期左右的局面，重新审视当前环境。如果这种趋势成立，那么债券和IRS利率还有继续反弹的可能。当然大方向并未转变，资金利率仍是核心因素。（完）

(整理 徐永; 审校 杨淑祯)

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