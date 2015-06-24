中国发改委放宽企业债融资 置换高成本融资降低信用风险--消息

路透上海6月24日 - 中国国家发改委再度放松企业债融资限制，明确放行企业债借新还旧的既有做法。两位消息人士周三透露，发改委近期发布对前期1327号文件的补充说明，发债门槛、数量限制等条件均更宽松，鼓励优质企业发债用于重点领域、重点项目融资，降低融资风险。

文件并明确鼓励发债用于置换之前的高成本融资：包括省级投融资平台发债转贷合作单位；允许企业使用不超过40%的募集资金用于偿还银行贷款；以及在建项目进入偿付本金阶段的相关企业发债置换高成本融资等。

“之前企业发债置换银行贷款并不少见，但在正式文件中明确可以有不超过40%的比例偿还，还是首次。”一位看到文件的消息人士认为。

针对路透查询，国家发改委未予以明确置评。

具体而言，文件中置换高成本融资的内容有：鼓励以省级（含计划单列市）投融资公司作为主体发行重点领域项目集合债券，以直投或转贷合作单位使用等形式支持同类型项目的批量建设。

主体信用等级不低于AA，且债项级别不低于AA+的债券，允许企业使用不超过40%的募集资金用于偿还银行贷款和补充营运资金。

另外，符合国发43号文件精神，在建募投项目具有稳定收益，或以资产抵质押、第三方担保等作为增信措施；企业主体长期信用评级和债项评级不低于原有评级；新发行债券规模不超过被置换债券的本息余额等几类企业，可以发行债券，专项用于偿还为在建设项目举借且已进入偿付本金阶段的原企业债券及其它高成本融资。

发债数量限制取消的内容有：主体信用等级为AA的发债主体，以自身合法拥有的资产进行抵质押或由担保公司提供第三方担保的债券，或项目自身收益确定且回报期较短的债券，不受发债企业数量指标的限制。

按照此前相关文件，已实现市场化运营的城投公司开展规范的PPP(政府和社会资本合作)项目发债融资，不受发债企业数量指标的限制，建立PPP项目发债绿色审核通道。

中国地方政府及融资平台的融资风险广受关注，在国务院去年43号文件发布后，中国地方政府的新增债务已规范为地方政府债的形式，除了年初确定的一般地方政府债和专项债额度外，财政部并下发了2万亿人民币的额度用于置换此前的高成本存量债务。

而企业债融资方面，发改委年初曾经下发相关文件，隔离新的企业债融资的政府信用和企业信用，强调不得新增政府债务。

之后5月中旬，在明确企业债融资不与地方政府债务率和地方财政公共预算收入挂钩后，发改委又发布了1327号文件，相关融资条件大为放松，包括将本区域企业发行企业债券、中期票据等余额一般不超过上年度GDP(国内生产总值)8%的预警线提高到12%等。

此次文件则在1327号文件的基础进一步作了放松，相关企业的融资及资金链风险将有望大为降低。（完）

(发稿 路透中文部；审校 张喜良)

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