香港《信报》：“债蟹”满街的正面意义和潜在危机

（5月13日社评）

在二月四日社评〈「贴钱」买债岂有此理 负息年代一题二问〉中，我们用以下一段话作结：「讽刺的是，在负息年代，债券投资者面对的最大风险并非『稳赔不赚』，而是央行措施出乎意料救活经济，发达国逐渐摆脱通缩。真有那么一天，德法等欧洲大国债息不必重上『正常』水平，只要返回二○一二年欧债危机重灾期的水位，也足以制造一大批『债蟹』！」

央行措施是否救得活经济、发达国通缩威胁解除与否，还待数据证明。然而，德国十年期债息从四月中低位零点○五厘抽上零点五厘以上，升幅超过十倍，其他欧洲国家以至美国债息同时急速反弹，却是铁一般的事实；息升则价跌，环球债市于短短半个月内极速蒸发上万亿美元。「债蟹」满街是怎么一番光景，答案已写在墙上！

债市「变天」后，德国十年期债息亦不外半厘多一点，美国十年息约二厘三，以绝对值计仍然甚低，惟与上文面世的二月份相比，投资者热捧债券背后的诸般假设，有彻底检讨的必要。

三个月前，发达国有多达四万亿美元公债的名义（nominal）孳息处于负数，意味投资者即使明知到期日无法足额收回本金，依然乐意买入相关资产。其时环球经济气虚力弱，欧洲央行为对抗通缩，推出万亿欧罗量化宽松计划。在全球范围，中国、加拿大、澳洲、丹麦、瑞典以至新加坡，不是一再减息刺激经济，便是藉阻止货币升值创造宽松环境，只有美国经济底气较强，货币政策呈现跟其他国家背道而驰的征兆。

没有人会拿辛苦赚来的血汗钱开玩笑，投资者所以心甘情愿「贴钱」买债，自有他们深信无可抗拒的理由。以当时的情况判断，不外乎两个原因：一、输少当赢，安全至上；二、视债为股，只求赚价懒理孳息。

以第一点而论，投资者宁可赔上一点本金持有「无风险」国债，亦不愿买入其他资产。那无异于认定经济药石无灵，不论央行印多少钞，亦如泥牛入海无济于事，通胀抬头更是遥不可及。

从第二点着眼，投资者认定有欧洲央行这个大买家定时定候「放水」购债，价格再高（孳息再低），何愁不能贵买贵卖善价而沽？债券有价有市，二手「货如轮转」，到期日能否足额取回本金，谁还在意？

事隔三个月，环球经济虽说不上脱胎换骨，但欧洲颓势渐见改观，积弱多时的商品市场生机重现，油价更从低位强力反弹；反而美国经济数据参差，何时加息莫衷一是，强足大半年的美元亦有盛极而衰之象。

通胀乃债券天敌，而商品价格则具有传达通胀何去何从之效，债券与商品近期强弱逆转，某程度反映通胀预期升温。另一边厢，美国长债孳息升势较短债急，孳息曲线趋于陡峭，跟商品市场发出的讯息遥遥呼应。

盲目追捧债券的投资者忽略了一点，就是央行买债短期虽有助压低长息，惟那只是刺激经济的手段而非目标。量宽能否产生央行预期的效果，最终取决于政策是否足以激活借贷、通胀能否重返目标水平。从这个角度看，债息由历史低位回升，是一个令人鼓舞的现象。「债蟹」应该问的，不是德国十年期债息何以「失惊无神」抽升至零点五厘，而是他们当初把债息推低至零点○五厘，为何表现得那么理直气壮？

债市「变天」对经济具正面意义，但投资者亦不能忽视其潜在风险。最大的危机，莫过于先前一窝蜂涌入的资金，眼见债价急转直下，走为上着争相离场。债市抛风一旦失控，长息升势便大有可能与基本面脱节，刚萌芽的欧洲复苏固有夭折之忧，美国息口去向也将更难预测，市场波动性无可避免大增。

港股昨天尾段跌势加剧，希债问题并非重点，债市抛风殃及欧洲股市才是「主菜」。恒指受外围拖累，全日跌逾三百点。当债慌演变成股慌，前面提及的正面意义，便有重新估计的必要。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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