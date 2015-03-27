中国飞机租赁向光大控股、华融及长城发行1.15亿美元可转债

路透香港3月27日 - 中国最大的独立飞机出租人--中国飞机租赁集团控股有限公司(1848.HK)周五称，向光大控股(0165.HK)以及两大国有资产管理公司华融、长城发行总值1.15亿美元（约8.92亿港元）可换股债券，，为期三年，票息3.5%。

光大控股为中国飞机租赁的主要股东之一，而华融与长城则是中国飞机租赁的独立第三方。此次三方投资者均透过其子公司认购该批可换股债券。

中国飞机租赁首席财务官余大弟在记者会上表示，发行可换股债券有助公司拓宽融资渠道，除此之外，公司亦正寻求在中国境内发行3亿元人民币债券，预计今年上半年完成。

可换股债券的换股价为每股11.28港元，倘若悉数行使，可转换约7,909万股新股，相当于中国飞机租赁经扩大股本约11.89%，光大控股的持股比例将由36.7%升至37.51%（假设概无行使尚未行使购股权），华融国际与长城的持股比例分别为5.17%及1.55%。

中国飞机租赁首席执行官潘浩文称，公司去年开始将飞机租约的应收租金证券化，分别获得保险公司永明金融和交通银行(3328.HK)(601328.SS)投资1架和3架，回报率5-6%。

他并称，3月中再与交行签订20架飞机租赁证券化协议，为期三年，将为公司每年的扩充计划提供流动资金，不过该公司尚未订定今年的证券化数量。

中国飞机租赁此前与哈尔滨市政府签订意向书，拟在当地设立飞机拆解基地，现已完成设计方案，下一步将选址，预计拆解厂于2017年投入使用，项目总投资额20亿美元，每年可拆解100架飞机。

潘浩文称，中国对老旧飞机处置需求很大，估计今年起每年需要拆解的飞机超过100架，拆解零件出售的利润可观，保守估计飞机拆解的毛利率至少20%。

该公司专注于经营租赁，周四晚间公布，2014年度净利3.03亿港元，同比增长75.5%，收入亦升66.7%至11.45亿港元，拟派发末期股息每股0.16港元。

香港时间15:01，该股跌1.49%，报10.56港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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