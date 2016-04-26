中国大商所续调升焦煤和铁矿石等品种手续费 部分为本周第二次上调

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京4月26日 - 尽管铁矿石、焦炭期货价格周二出现下跌，但中国大连商品交易所继续调升焦炭、焦煤和铁矿石等品种的手续费。
刊登在大商所网站的通知指出，决定自4月27日（周三）起，焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之1.8调整为成交金额的万分之3.6。
通知并称，铁矿石品种手续费标准由成交金额的万分之1.8调整为成交金额的万分之3；聚丙烯品种手续费标准由成交金额的万分之1.8调整为成交金额的万分之2.4。
中国大连商品交易所周一称，自周二起，调升铁矿石和聚丙烯期货手续费至万分之1.8，并调整了黄大豆1号和线性低密度聚乙烯期货的手续费。
疯涨的铁矿石和螺纹钢等黑色系商品期货价格周二一度出现大跌。大商所援引市场人士称，如果市场过度投机势头仍然不减或复起，不排除交易所会进一步采取更为严厉的监管措施。
数据显示，大商所铁矿石期货主力连续合约DCIOcv1周二暴跌5.95%至跌停板，收报每吨450.5元人民币，焦炭主力合约DCJcv1一度下跌逾1%，但最终收涨0.36%至1,101元。焦煤主力合约DJMcv1亦先抑后扬，最终小幅收涨0.25%至797.5元。聚丙烯期货主力合约DCCPU6收涨2.59%至7,092元。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。