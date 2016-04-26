中国大商所续调升焦煤和铁矿石等品种手续费 部分为本周第二次上调

路透北京4月26日 - 尽管铁矿石、焦炭期货价格周二出现下跌，但中国大连商品交易所继续调升焦炭、焦煤和铁矿石等品种的手续费。

刊登在大商所网站的通知指出，决定自4月27日（周三）起，焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之1.8调整为成交金额的万分之3.6。

通知并称，铁矿石品种手续费标准由成交金额的万分之1.8调整为成交金额的万分之3；聚丙烯品种手续费标准由成交金额的万分之1.8调整为成交金额的万分之2.4。

中国大连商品交易所周一称，自周二起，调升铁矿石和聚丙烯期货手续费至万分之1.8，并调整了黄大豆1号和线性低密度聚乙烯期货的手续费。

疯涨的铁矿石和螺纹钢等黑色系商品期货价格周二一度出现大跌。大商所援引市场人士称，如果市场过度投机势头仍然不减或复起，不排除交易所会进一步采取更为严厉的监管措施。

数据显示，大商所铁矿石期货主力连续合约DCIOcv1周二暴跌5.95%至跌停板，收报每吨450.5元人民币，焦炭主力合约DCJcv1一度下跌逾1%，但最终收涨0.36%至1,101元。焦煤主力合约DJMcv1亦先抑后扬，最终小幅收涨0.25%至797.5元。聚丙烯期货主力合约DCCPU6收涨2.59%至7,092元。（完）